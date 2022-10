Liguria. Rapido ripristino della stabilità per l’intervento di correnti più asciutte nord-occidentali che a fasi alterne caratterizzeranno l’evoluzione meteo per questa settimana.

Secondo il Centro Limet, oggi martedì 11 ottobre avremo tempo inizialmente sereno o poco nuvoloso, passaggio di velature nel corso della mattinata, persistenti anche nel pomeriggio, senza tuttavia ostacolare più di tanto il soleggiamento.

Venti settentrionali, tesi durante la notte ed al primo mattino tra voltrese e zona Capo Mele. Su queste zone rimangono moderati in ulteriore indebolimento nel corso della giornata; altrove brezze. Mare inizialmente mosso al largo, poco mosso sotto-costa; moto ondoso in calo. Temperature minime in calo, in particolare sul fondovalle centro-levantino; recuperano le massime complice il maggiore soleggiamento: sulla costa minime tra 13 e 18 gradi, massime tra 23 e 25 gradi; all’interno minime tra 4 e 12 gradi, massime tra 19 e 24 gradi (fondovalle/collina).

Mercoledì 12 ottobre giornata stabile e soleggiata, salvo iniziali addensamenti sull’estremo levante in parziale dissolvimento nel corso della giornata.

Venti sempre attivi da nord durante la notte, più deboli in giornata o a regime di brezza. Mare localmente mosso al largo, poco mosso altrove. Temperature pressoché stazionarie.

Giovedì 13 ottobre tempo stabile e mite.