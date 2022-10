Liguria. Nei prossimi giorni l’alta pressione tenderà a rinforzarsi tra penisola Iberica e nord Africa, sulla Liguria sono attese correnti nord-occidentali che determineranno il passaggio di un po’ di nuvolosità. Ecco le previsioni degli esperti del centro Meteo Limet.

Oggi, giovedì 13 ottobre, in mattinata nubi basse o locali banchi di nebbia sui versanti padani centro-occidentali, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi altrove. Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, addensamenti sui rilievi delle zone interne, transito di stratificazioni medio-alte sul resto della regione. Venti: fino a metà giornata deboli o moderati da nord, rinforzi fino a tesi tra Genova e Capo Mele. A seguire ventilazione debole o moderata dai quadranti meridionali. Mare poco mosso. Temperature stazionarie o in lieve calo, saranno comprese sulla costa tra 14 e 25 gradi, nell’interno tra 4 e 24.

Domani, venerdì 14 ottobre, nuvolosità sparsa sull’intera regione, potrà risultare maggiormente compatta ed estesa nelle zone interne centro-occidentali ed a tratti anche sul ponente costiero. Venti: deboli o moderati a rotazione ciclonica. Mari: poco mosso, localmente mosso al largo. Temperature: in calo, soprattutto le massime.

Per sabato 15 ottobre si prevede che umidi flussi meridionali determinino un generale aumento della nuvolosità, non si escludono pioviggini o piovaschi associati. Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo.