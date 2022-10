Liguria. Avvio di settimana caratterizzato dal rinforzo dell’alta pressione sull’Italia, tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche sulla Liguria. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 17 ottobre, al mattino nubi basse nelle zone interne del settore centrale, cieli in prevalenza sereni o al più velati sul resto della regione. Nel corso del pomeriggio addensamenti sparsi nelle zone interne, transito di stratificazioni medio-alte in un contesto prevalentemente soleggiato altrove.

Venti: tra la notte ed il mattino deboli da nord/nord-est, rinforzi fino a moderati sul centro-ponente. A seguire ventilazione debole dai quadranti meridionali.

Mari: in mattinata mosso sul bacino occidentale, poi poco mosso ovunque.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.

Costa: min 15/20°C, max 21/25°C

Interno: min 5/15°C, max 15/23°C (fondovalle/collina)

Domani, martedì 18 ottobre, al mattino qualche nube sui versanti padani ed in mare aperto, in locale estensione alla fascia costiera. Nel corso del pomeriggio cieli in prevalenza poco nuvolosi, fatta eccezione per qualche addensamento lungo la costa. Temperature minime in calo, massime stabili o in leggera flessione.

Per la giornata di mercoledì 19 ottobre si prevede qualche nube in mattinata ed in serata lungo la fascia costiera, in prevalenza sereno altrove. Temperature stazionarie o in leggero calo.