Genova. Tra la fine della settimana in corso e l’inizio della nuova, correnti umide meridionali continueranno ad interessare la nostra regione. Sono attese molte nubi associate a piovaschi.

Domenica 23 ottobre. Tra la notte ed il primo mattino molte nubi sul centro-levante con qualche piovasco sparso. Nel corso della mattinata concentrazione dei deboli fenomeni tra Savonese, Genovesato e relativo entroterra, transito di qualche velatura in contesto soleggiato sull’Imperiese. Nel pomeriggio molte nubi sul Savonese e sul Genovesato occidentale con piovaschi intermittenti associati, irregolarmente nuvoloso sulle restanti zone del centro-levante. Cieli in prevalenza poco nuvolosi sull’Imperiese, specie occidentale. Venti: moderati, con locali rinforzi fino a tesi, da sud-est sul centro-levante, da nord-est a ponente. Mari: mosso, in serata fino a molto mosso sul bacino centro-orientale. Temperature: pressoché stazionarie. Costa: min 17/21°C, max 21/24°C. Interno: min 9/17°C, max 17/21°C (fondovalle/collina)

Lunedì 24 ottobre. Avvisi: ventilazione a tratti sostenuta da sud-est. Cielo e Fenomeni: giornata caratterizzata da molte nubi e qualche piovasco sull’intera regione, non si escludono fenomeni a carattere di rovescio tra Savonese e Genovesato. [Seguire i prossimi aggiornamenti]. Venti: moderati, a tratti tesi, da sud-est. Mari: mosso, fino a molto mosso al largo. Temperature: stazionarie.

Martedì 25 ottobre. Tra la notte e la mattina piovaschi a levante, tempo generalmente asciutto con schiarite altrove. Nel corso del pomeriggio graduale esaurimento dei fenomeni a levante, alternanza tra sole ed annuvolamenti sul resto della regione. Temperature su valori stabili.