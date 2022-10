Genova. Un promontorio anticiclonico, di origine sub-tropicale, tende a consolidarsi sul bacino Mediterraneo centro-occidentale, anche sulla nostra regione sono attese giornate stabili e con temperature elevate per il periodo. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 27 ottobre. Tra la notte ed il primo mattino foschie o banchi di nebbia potranno interessare i versanti padani, qualche nube sparsa sul resto della regione. Nel corso della mattinata cieli via via più sereni, fatta eccezione per della nuvolosità bassa nelle zone interne. Nel pomeriggio cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi ovunque, anche se non mancherà qualche locale addensamento nell’entroterra. Venti: deboli o al più moderati da nord/nord-est sul centro-ponente, a regime di brezza altrove. Mari: poco mosso. Temperature: minime in calo, massime in aumento. Costa: minime tra 14 e 20 gradi, massime tra 21 e 25 gradi. Interno: minime tra 6 e 15 gradi, massime tra 19 e 24 gradi (fondovalle/collina)

Venerdì 28 ottobre. Tra la notte e le prime ore del mattino non si escludono foschie o banchi di nebbia nelle zone interne, sereno o velato altrove. Nel corso della giornata transito di stratificazioni medio-alte da ponente verso levante, comunque senza conseguenze associate.

In serata cieli sereni ovunque. Venti: deboli dai quadranti settentrionali, non si escludono rinforzi fino a moderati sul settore centrale. Mari: poco mosso. Temperature: stazionarie o in lieve aumento.