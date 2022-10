Genova. Giornata di giovedì ancora caratterizzata dalla presenza del promontorio anticiclonico. A seguire una vasta area depressionaria, posizionata in Atlantico, tenderà a veicolare umide correnti verso la nostra regione, determinando un peggioramento delle condizioni meteo. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 20 ottobre. Tra la notte ed il mattino nubi basse o locali banchi di nebbia nelle zone interne di Savonese e Genovesato, transito di velature in un contesto generalmente soleggiato altrove. Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, stratificazioni medio-alte interesseranno l’intera regione; possibili locali addensamenti, dovuti a nubi basse, sui versanti padani, ed in serata anche lungo la costa. Venti: tra la notte e le prime ore del mattino deboli da nord, possibili rinforzi fino a moderati tra Genova e Savona. A seguire deboli dai quadranti meridionali ovunque. Mari: poco mosso. Temperature: minime stazionarie od in lieve rialzo; massime in aumento lungo la costa, stazionarie od in leggero calo nelle zone interne. Costa: min 14/20°C, max 21/24°C. Interno: min 4/13°C, max 18/23°C (fondovalle/collina)

Venerdì 21 ottobre 2022. Avvisi: ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali. Cielo e Fenomeni: fin dal mattino cieli molto nuvolosi o coperti su tutta la regione, dal pomeriggio qualche piovasco potrà interessare il centro-ponente. In serata precipitazioni in graduale estensione ed intensificazione a partire dall’Imperiese [seguire i prossimi aggiornamenti]. Venti: moderati, con rinforzi fino a tesi, da sud/sud-est. Mari: mosso, in serata molto mosso al largo. Temperature: minime in rialzo, massime in calo.