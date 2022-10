Genova. Al mattino stratificazioni medio-alte sul centro-ponente, cieli in prevalenza sereni o al più disturbati da isolate velature a levante. Nel corso del pomeriggio transito di stratificazioni medio-alte su tutta la regione. In giornata non si esclude la formazione di qualche nube bassa o banco di nebbia in mare aperto, in locale estensione verso alcuni tratti costieri.

Situazione: il mese di ottobre volge al termine in compagnia dell’anticiclone sub-tropicale, sulla nostra regione qualche nube in transito con temperature superiori alle medie.

Venti: tra la notte ed il primo mattino deboli da nord/nord-est, a seguire deboli dai quadranti meridionali.

Mari: quasi calmo o poco mosso.

Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in calo.

Costa: min 14/20°C, max 21/25°C

Interno: min 3/16°C, max 17/22°C (fondovalle/collina)