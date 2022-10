Genova. Arrivano le nuvole e qualche pioggia in Liguria e si fermeranno sui nostri cieli per alcuni giorni.

Su tutta la regione per la giornata di oggi spiegano i meteorologi di Limet avremo un cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Qualche rovescio non si esclude in mattinata nell’area del Voltrese e sull’alta Val Polcevera, tempo asciutto altrove. Nel pomeriggio qualche ulteriore rovescio sarà possibile sull’Imperiese e nelle aree interne di Genovese e Tigullio con fenomeni più marginali lungo le coste sottostanti, ancora asciutto altrove.

I venti tenderanno a disporsi da sud-est fino a moderati nel pomeriggio e in serata. Mare da mosso a localmente molto mosso.

Le temperature minime saranno stazionarie, massime in calo specie nelle aree interne