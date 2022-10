Liguria. Un blando cavetto depressionario porterà generale maltempo al centro-sud nei prossimi due giorni, mentre in Liguria continua la fase stabile e con temperature miti per il periodo.

Secondo il Limet, associazione ligure di meteorologia, il cielo sarà generalmente velato su tutta la regione con annuvolamenti più consistenti solo al mattino e sull’Appennino centro-Occidentale.

Venti da Nord tesi al mattino tra savonese e genovese in calo nel corso del pomeriggio. Altrove i venti da Nord saranno generalmente più deboli.

Mare mosso nel bacino di ponente, poco mosso altrove.

Temperature stazionarie sulla costa minime tra 14 e 18° C, massime tra 22 e 25° C. Nell’interno minime tra 9 e 13° C, massime tra 20 e 24° C (fondovalle/collina).

Domani, giovedì, sereno o al più velato. Aumento della nuvolosità a partire da Ovest in serata. Venti moderati e variabili. Mare poco mosso. Temperature pressoché stazionarie.

Venerdì poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Ancora clima mite.