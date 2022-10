Mercoledì Quinto-Savona, Nora: “Mi auguro di vedere la piscina piena”

Genova. Si torna a giocare in casa, finalmente. L’appuntamento è per mercoledì prossimo, alla Marco Paganuzzi di Albaro, per la seconda giornata del campionato di Serie A1. L’Iren Genova Quinto, reduce dal successo in casa della Distretti Ecologici Nuoto Roma, se la vedrà con la Rari Nantes Savona: fischio d’inizio alle 21, ma i tifosi sono chiamati “a raccolta” già alle 20,45, per il consueto spettacolo pre partita che accompagna la presentazione delle squadre.

Le biglietterie saranno aperte dalle ore 20 e in tale occasione sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento. Per tutte le informazioni, clicca qui.

“Il Savona è una squadra di prima fascia – inquadra la sfida Alessandro Nora –. Rispetto alla scorsa stagione ha perso alcuni elementi di spicco ma ne ha ingaggiati altrettanti di valore, quindi rimane una squadra di alto livello che giocherà per le prime posizioni della classifica, subito alle spalle di Recco e Brescia. Ha una struttura di gioco consolidata grazie ad un’ossatura che è rimasta la stessa nel corso degli anni, un ottimo allenatore e una tenuta fisica che regge per tutti e quattro i tempi. Inoltra non cambia il suo assetto di gioco fra quando è in casa e quando è in trasferta. La vittoria dello scorso sabato a Roma è stata un buon viatico proprio per affrontare questo tipo di sfide, quando l’asticella si alza. Noi chiaramente daremo tutto e dovremo essere particolarmente bravi a non commettere errori e none sporci alle loro ripartenze: così potremo giocare una gara punto a punto, magari provando a spuntarla nel finale. Sarà una infrasettimanale, ma mi auguro di vedere la piscina piena di ragazzi e tifosi: per noi la spinta del pubblico è sempre molto importante”.