Maxi controlli dei carabinieri, 5 arresti: 160 persone identificate

Genova. 160 persone identificate, 50 autoveicoli controllati, 5 arresti e 1 denuncia. E’ il bilancio del servizio di controllo straordinario del territorio coordinato dai carabinieri del comando provinciale di Genova. Nel corso dell’attività sono stati impiegati 40 carabinieri in divisa e abiti civili.

Gli arresti hanno riguardato una un 45enne italiano, condannato a due anni di carcere per

sostituzione di persona, false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale sull’identità personale, guida senza patente e guida sotto l’influenza dell’alcool,

una genovese di 30 anni che aveva violato i domiciliari, un cittadino gambiano di 20 anni, sorpreso dai carabinieri mentre cedeva alcune dosi di cocaina. Lo straniero, perquisito è stato trovato in possesso di 800 euro in banconote di vario taglio.

Arrestato anche l’acquirente, un 30enne italiano che ha fatto resistenza ai militari. In manette per furto anche un algerino di 40 anni, notato da un militare in abiti borghesi mentre rovistava all’interno di un’auto regolarmente parcheggiata e poi fuggito con uno zaino.