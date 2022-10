Materiali e utensili gratuiti per famiglie in difficoltà, arriva il secondo Emporio fai da Noi

Genova. Uno spazio per mettere materiali e utensili gratuitamente a disposizione delle famiglie in difficoltà economica che devono realizzare lavori in casa: con questo scopo nasce a Genova il secondo Emporio fai da Noi, un progetto collaudato di CSR per i territori e le comunità locali fortemente voluto da Leroy Merlin, ideato dalla Comunità San Benedetto al Porto, storica associazione genovese fondata da Don Andrea Gallo, e sostenuto dalla Fondazione Carige di Genova.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “ToGHETTOgether”, sempre realizzata dalla Comunità San Benedetto e si colloca come parte di un processo iniziato da qualche anno con l’obiettivo, da un lato di riqualificare l’area del centro storico ed aumentarne l’interesse sociale, storico e culturale, dall’altro di migliorare le condizioni generali di vita della popolazione residente.

“Manutenere il quartiere come casa, favorire i rapporti fra gli abitanti che posso darsi una mano l’un altro, collaborando e accumulando crediti sociali che corrispondono a beni e servizi che si possono ottenere, un welfare generativo di Comunita” spiega Domenico “Megu” Chionetti della Comunità San Benedetto al Porto.

Il progetto dell’Emporio nasce dall’esperienza di partenariato maturata con Leroy Merlin che, in occasione dell’inaugurazione del primo Emporio un anno fa a Diamante di Begato, nel cuore della Valpolcevera, ha aperto il primo dialogo con la città.

All’inaugurazione hanno presenziato Mauro Avvenente, Assessore al centro storico di Genova, Domenico Chionetti, Presidente della Comunità San Benedetto, Onofrio Contu, Segretario generale di Fondazione Carige, Massimiliano Ghidelli, Store Leader di Leroy Merlin Italia di Genova. E’stato invitato Andrea Carratù, Presidente del Municipio Centro Est.

I partner del progetto sono: MA.RIS. Cooperativa Sociale, Coop. Il Melograno, Afet Aquilone Onlus, Coop. Sociale La Comunità, Coop. Agorà