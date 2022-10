Martedì 25 ottobre eclissi parziale di sole, ecco come vederla a Genova

Genova. In occasione dell’eclissi parziale di sole che avverrà nella tarda mattinata di martedì 25 ottobre 2022, l’osservatorio astronomico del Righi, oltre all’osservazione dal Porto Antico nell’ambito del Festival della Scienza riservata ai possessori di biglietto e/o abbonamento, organizza anche un’apertura pubblica straordinaria dell’osservatorio con prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato a questo link.

Vi sono tre turni di visita fra cui è possibile scegliere per l’osservazione del fenomeno: il primo con inizio alle 11.10 e termine alle 11.40, il secondo con inizio alle ore 11.50 e termine alle 12.20 e il terzo con inizio alle 12.30 e termine alle 13.00

La luna inizierà a occultare il sole alle ore 11.20, il massimo dell’eclissi si avrà alle ore 12.15 circa quando il 25% del disco solare verrà coperto dal nostro satellite naturale e l’eclissi avrà fine alle ore 13.10.

Osservare direttamente il sole è molto pericoloso per la vista, in particolare durante un’eclissi parziale di sole. L’osservazione avverrà quindi tramite strumenti dotati di appositi filtri schermanti oppure in proiezione, senza pericoli per la vista.

La visita, della durata di circa 30 minuti, sarà composta da un pacchetto unico articolato su due diverse attività:

– 1) OSSERVAZIONE DEL SOLE E DELL’ECLISSI DALLA CUPOLA DELL’OSSERVATORIO: tramite il telescopio principale dell’osservatorio munito di filtro H-alpha per l’osservazione delle protuberanze solari

– 2) OSSERVAZIONE DEL SOLE DAL GIARDINO: dal giardino dell’osservatorio si assiste al fenomeno in proiezione e in luce bianca tramite gli opportuni occhialini solari.

Le attività sono prenotabili solo in blocco tramite la piattaforma Eventbrite, adatta a supportare l’organizzazione di eventi, al link precedentemente indicato.

Dato che le attività sono due, complessivamente la capienza sarà di 24 persone per ogni turno, divise in due gruppi da 12 persone che svolgeranno le attività in parallelo.

Per evitare assembramenti questa sarà l’unica modalità possibile per le aperture pubbliche. Il contributo richiesto è pari a 5 euro per ogni fascia di età maggiorato soltanto delle commissioni richieste dalla piattaforma informatica. Chi fosse sprovvisto di occhialini per eclissi o li avesse dimenticati potrà acquistarne un paio in osservatorio al prezzo speciale di 4 euro. Sarà comunque a disposizione uno speciale visore che consentirà, a turno, l’osservazione del fenomeno in luce bianca.

Le prenotazioni si chiudono tre ore prima dell’inizio dell’evento per tutti e tre i turni.

In caso di condizioni meteo sfavorevoli che non permettessero la visione dell’eclissi è prevista un’attività sostitutiva all’interno della cupola di planetario dove è possibile ricreare virtualmente il fenomeno dell’eclissi grazie allo speciale proiettore digitale in dotazione all’osservatorio. Non è previsto in alcun caso il rimborso del contributo. Saranno ammessi rimborsi soltanto fino a un giorno prima dell’inizio dell’attività ma non per le commissioni richieste dalla piattaforma.

Infine si ricorda la possibilità, per nuclei famigliari e per persone non soggette agli obblighi di distanziamento sociale, di prenotare esclusivamente Una notte all’osservatorio in serate diverse da quelle di apertura pubblica. Questo tipo di prenotazione si effettua telefonicamente al numero 349 6109467 al quale si possono richiedere anche informazioni su modalità, orari e costi di questa tipologia particolare di attività che prevede, fra l’altro, anche la possibilità di fotografare direttamente al telescopio.