Marassi, inquietante pozza verde nel Bisagno allarma i residenti (ma è del tutto innocua)

Genova. Residenti in allarme a Marassi: nel primo pomeriggio di oggi l’acqua del Bisagno si è colorata di un intenso verde fluorescente all’altezza di piazza Carloforte.

Per fortuna non c’è alcun problema di inquinamento: si tratta di un normale colorante di marcatura utilizzato dagli idraulici per rilevare le perdite nella rete fognaria. Le sostanze utilizzate in genere sono del tutto innocue per l’ecosistema.

Certo l’effetto visivo è abbastanza impressionante. Di solito i coloranti si disperdono naturalmente nel giro di poche ore grazie al deflusso, ma in quel punto, alla confluenza tra Bisagno e Fereggiano, si forma un laghetto in cui l’acqua ristagna nei periodi di secca.

Foto di Pinuccia Deriu dal gruppo Facebook “Sei di Marassi se…”