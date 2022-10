Mail minatorie a Bassetti: disposto il divieto di avvicinamento per un 57enne savonese

Genova. Una ventina di mail piene di insulti e minacce anche di morte inviate sulla posta elettronica aziendale del professor Bassetti tra maggio e settembre di quest’anno.

Per questo per un 57enne disoccupato di Cairo Montenotte il tribunale di Genova ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento al noto virologo genovese. La misura è sta seguita questa mattina dalla Digos.

“Augurati che nessuno muoia a causa del tuo vaccino”, “domani siete morti anche voi”, “sei un ipocrita domani siete morti” e poi sempre peggio: “Preparati a morire, la pagherai. Due miei amici sono morti per il tuo vaccino”. Con questo tenore Gianfranco Vinci, questo il nome dell’uomo, è andato avanti per mesi.

Per lui il sostituto procuratore Patrizia Petruzziello, al termine dell’indagine della Digos aveva chiesto il carcere, ma il gip Claudio Siclari ha optato per una misura meno pesante. Vinci non potrà avvicinarsi a meno di 100 metri dall’ospedale San Martino e a meno di 50 da altri luoghi frequentati da Bassetti, e non potrà comunicare con lui in alcun modo “neppure per interposta persona”. Se il 57enne dovesse violare la misura per lui si aprirebbero le porte del carcere.