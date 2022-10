Lo sponsor della Regione torna sulle maglie del Genoa, Toti: “Escluderlo sarebbe da kamikaze”

Genova. Il logo La mia Liguria, e con questo i soldi della sponsorizzazione della Regione, torna sulle maglie del Genoa. È l’effetto del disegno di legge omnibus “Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale” approvato oggi in Consiglio regionale che all’articolo 2 rimuove dalla legge regionale del 2021 il vincolo della militanza in massima serie, permettendo di applicare la campagna promozionale a tutte le società professionistiche.

Critiche tutte le opposizioni, soprattutto per la volontà della maggioranza di inserire l’articolo in un provvedimento a carattere d’urgenza. Ferruccio Sansa l’ha definita una “legge ad Genoam“.

“Tra poco la Serie A chiude per il mondale in Qatar e giocherà solo la Serie B. Escludere la Serie B da questa campagna di marketing mi pare un’operazione kamikaze – ha replicato il presidente Giovanni Toti -. Inoltre escludere una delle due squadre di Genova dalla promozione del territorio equivarrebbe a escludere i tifosi come se fossero di serie B”.

Il brand era comparso la prima volta sulle divise lo scorso 10 dicembre in occasione del derby Genoa-Sampdoria ed è rimasto sino alla fine della stagione anche sulle maglie dello Spezia. Secondo dati della Regione, la campagna ha raggiunto un’audience media cumulata di oltre 26 milioni e 724mila spettatori.

All’inizio di questa stagione la campagna è stata riproposta con una dotazione complessiva di 1,3 milioni di euro solo per Sampdoria e Spezia, visto che la norma in vigore finora escludeva le categorie inferiori alla Serie A. La norma approvata oggi permette di estendere l’erogazione anche all’Entella, che milita in Serie C, e aumenta la copertura finanziaria di 73mila euro. L’obiettivo è assegnare ulteriori risorse, molto più sostanziose, nel prossimo bilancio di previsione.