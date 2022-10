Listeriosi, Bassetti ridimensiona l’allarme: “Ingiustificato, casi anche mortali ogni anno”

Genova. “Trovo che l’allarme listeriosi, lanciato anche oggi, sulle colonne di quotidiani nazionali sia ingiustificato e sbagliato. Dire che salumi e formaggi sono a rischio per contrarre questo spiacevole batterio, è come lanciare il sasso nascondendo la mano“.

Queste sono le parole di Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, a proposito dei casi di infezione da listeria riportati in questi giorni sui giornali di tutto il paese.”Le infezioni, anche molto gravi da Listeria sono sempre esistite – sottolinea l’infettivologo – portando negli ospedali e nei reparti di malattie infettive numerosi casi di meningiti e sepsi ogni anno. In molti casi anche mortali“.

Il batterio Listeria monocytogenes si può trovare in un’ampia varietà di cibi crudi, come carni non ben cotte e verdure crude, prodotti derivati dal latte non pastorizzato. Come per la maggior parte dei batteri, questo non sopravvive infatti a processi di pastorizzazione e cottura. L’infezione può manifestarsi sotto due forme principali: una forma più leggere che produce una gastroenterite, di intensità variabile, e una forma più grave, sistemica, capace di manifestarsi con meningite, meningoencefalite e sepsi. In questo secondo caso tra l’ingestione del cibo contaminato e la manifestazione dei sintomi trascorrono in media una decina di giorni fino ad arrivare anche ad un mese.

“Spero che questo allarmismo non rappresenti una speculazione pretestuosa legata al fatto che il Covid, oggi interessa meno il pubblico – sottolinea sul suo profilo facebook – Sulle malattie infettive il pubblico non va allarmato, ma educato e instradato sulla via della prevenzione“.