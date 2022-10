Liguria d’argento ai Mondiali di Coastal Rowing in Galles: sul podio Giacomo Costa e Edoardo Marchetti

Genova. Liguria d’argento ai Mondiali di Coastal Rowing in Galles: secondo gradino del podio per la coppia Giacomo Costa e Edoardo Marchetti e per il genovese Lorenzo Gaione.

Una grande gara e uno straordinario piazzamento, quella di Costa e Marchetti del Rowing Club Genovese, preceduti nel doppio soltanto dalla Svezia campione uscente.

“E’ stata una gara molto dura, ma allo stesso tempo divertente – afferma Costa – Siamo molto felici perché ci siamo scontrati con i migliori vogatori del coastal rowing al mondo dell’ultimo anno e siamo contenti di come abbiamo interpretato la nostra gara”.

“Le condizioni erano molto molto dure – dice Marchetti – e le onde molto impegnative da affrontare, ma siamo felici perché questa medaglia d’argento è per noi un grande risultato”.

Per il canottaggio genovese anche la soddisfazione dell’argento conseguito da Lorenzo Gaione con il CC Saturnia nel 4 di coppia con timoniere.

Nella stessa gara l’equipaggio della SS Murcarolo con Lorenzo Caprile e Pietro Sitia si è piazzato tredicesimo. La Liguria piazza poi altre barche in finale con il singolo maschile della SS Murcarolo (Giovanni Melegari – primo italiano all’arrivo) al sesto posto e la Canottieri Santo Stefano al Mare (Federico Garibaldi) dodicesima. Quindicesimo il Rowing Club Genovese con Annalisa Cozzarini e Sebastiano Panteca nel doppio misto.