Ligorna, Cericola e Gerbino fanno doppietta con il Vado: “Vittoria importante contro una squadra forte”

Vado Ligure. Blitz esterno di peso per il Ligorna di mister Roselli, capace di espugnare lo Stadio Chittolina contro il Vado di Mister Didu e di agguantare così il quarto posto nel Girone A di Serie D. Sfida che i biancoblù sono stati capaci di indirizzare fin dai primi minuti, trovando il vantaggio con Cericola. Di lì partita senza esclusione di colpi e caratterizzata da tre espulsioni a danno dei rossoblù tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo tempo. Al 70′ la rete di Gerbino, il quale mette in ghiaccio la sfida.

Due doppiette per i gli ospiti, da parte di Cericola e Gerbino. È proprio l’attaccante biancoblù a siglare la prima marcatura, quando al 7′ si invola dalla sinistra, entra in area e scarica il tiro che vale l’1-0. Cinque giri di lancetta più tardi è Capra a ristabilire la parità con una conclusione da fuori che supera Atzori. Ancora Ligorna al 19′, quando Gerbino deposita in rete il pallone con una botta dal limite dell’area che fa saltare in piedi la panchina genovese. Ancora Cericola al 34′, sempre dal limite dell’area, per la rete dell’1-3. Al 40′ la prima espulsione di giornata per i rossoblù, con Castelletto che deve lasciare anzitempo la partita.

Al rientro in campo Lobosco accorcia le distanze su calcio di rigore, per la rete del 2-3. Ma, prima al 58′ e poi al 61′, il Vado rimane addirittura in otto uomini a causa delle espulsioni di De Bode e di Lobosco. Ci pensa così Gerbino, al 70′, a siglare la rete che ufficializza la vittoria con un altro tiro dal limite. Tre punti e quarto posto dunque per il Ligorna.

“Partita giocata molto bene contro una grande squadra – afferma Alberto Saracco, Presidente del Ligorna – complimenti a tutti ragazzi e staff”.

“Grande vittoria contro una squadra forte che penso rimarrà nelle alte posizioni fino alla fine. Siamo stati attenti e concreti, come dovevamo. Ora testa alla prossima”, il commento di Matteo Cericola, con cui è d’accordo Samuele Gerbino, anch’egli autore di una doppietta: “Questa con il Vado è una vittoria importante maturata grazie al gruppo squadra. Sono felice per la doppietta che ha contribuito alla vittoria del derby, partita molto sentita da tutte e due le parti”.

“Il peso di questa vittoria per me non è differente rispetto a quello di altre, in quanto i punti sono tutti uguali – dichiara invece mister Giorgio Roselli – Non credo che il Vado avrà problemi a fare un campionato di alto livello. Queste partite però ci danno autostima. Abbiamo fatto bene la prima mezz’ora e poi meno bene in altri momenti. Sono tutti momenti di crescita per noi. Ma, ripeto, è una vittoria come altre in quanto spesso è più facile perdere con le ultime piuttosto che con le prime. Loro hanno centrocampisti e attaccanti di qualità e appena avevano libertà ci mettevano in difficoltà. Però nello stesso tempo quando perdevano palla e non coprivano bene ci lasciavano situazioni che altre squadre non lasciano. Ci sono squadre che fanno poco e concedono poco e ci sono squadre che fanno tanto e concedono tanto, come per esempio è stata il Vado oggi. Poi è normale che abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna, il calcio è fatto anche di episodi. In tanti anni di carriera non ricordo di aver mai visto una squadra rimanere in otto, è un’anomalia per me. L’ultima mezz’ora non è stata praticamente giocata e dunque sono situazioni che, vittoria a parte, non prediligo particolarmente”.