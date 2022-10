Libri in musica

Il legame tra musica e libri è stretto come quello tra libri e cinema e nei prossimi libri che vi propongo incontriamo temi che vanno dal giallo pop, al potere della musica di annullare qualsiasi differenza, fino ad un vero e proprio catalogo di canzoni.

“IL CLUB DEI CANTATNI MORTI”

Un libro interessante, scorrevole, che strapperà sicuramente più di un sorriso agli appassionati di musica. Tanti personaggi, tutti ben delineati, tanti tasselli di un mosaico che- solo alla fine- troveranno il loro posto per comporre un giallo a metà strada tra il fantasy e un compendio di cultura pop; edito da Fanucci.

“Se hai sedici anni a Merdaville, Tennesse, morire può sembrarti un modo come un altro per passare il venerdì pomeriggio.”

TRAMA

Jimmy Razor- bello, giovane, dannato, una vera rock star- è morto nella sua villa di Los Angeles. Un destino tragico ma già visto, penserete voi, e invece no, è la pietra che dà il via ad una valanga. La morte sembra sospetta e a dover indagare non sarà soltanto Jack Wyte- della polizia- ma anche il club dei cantanti morti (presieduto da John Lennon) che dovrà capire se accettare o meno Jimmy- impiegando una coppia di investigatori privati blasonati e snob- e i Ragazzi della Morte- il più alto ordine di funzionari della Morte-. Oltre a loro altri personaggi si inseguono tra le pagine- tra ragazzine vestite di nero e donne ombra- e il mistero resta: com’è morto Jimmy Razor?

Susanna Raule, classe dell’81, è una scrittrice, psicologa e psicoterapeuta.

Un libro per i bambini

Per i giovani la musica è sempre stata importante, sia nell’adolescenza -come valvola di sfogo, condivisione e “passaggio” di emozioni- sia prima, quando a cullare i sogni dei più piccoli ci sono ninne nanne e filastrocche.

Per i più piccini

“SOFIA LA MUCCA MUSICSTA”

In questo albo, edito da Babalibri, seguiamo una mucca musicista che c’insegnerà che la musica non è questione di colore, di peso o stile, ma di bravura e passione. Una storia da canticchiare dai 4 anni in poi.

“Viene per il posto? Mi dispiace, mia cara, temo che lei non sia abbastanza elegante per la nostra orchestra!”

TRAMA

Sofia ama la musica, ama suonare il pianoforte e cantare, e quando legge di un concorso si reca subito in città per cercare un’orchestra con cui esibirsi. Trovare la giusta compagnia, però, sembra più difficile del previsto. Riuscirà Sofia a trovare il suo posto e partecipare al concorso?

Geoffroy De Pennart, francese classe del’51, è autore di molti libri per bambini, ma è anche grafico, illustratore e cartografo.

Per i più grandi

“A SONG FOR YOU”

Un libro colorato, fruibile e assolutamente interessante, edito da De Agostini, è da ascoltare dai 10 anni in poi.

“<Se non ci fossero tasti neri e tasti bianchi, una sequenza di ebano e avorio, non sarebbe possibile suonare così. La differenza genera bellezza. E può essere una risorsa per tutti. Non vergognarti mai di chi sei>. ”

TRAMA

Attraverso 50 canzoni iconiche- che spaziano dal rock al reggae- si crea un percorso di idee, suggerimenti, emozioni e spunti di riflessione. Le immagini rendono scorrevole e molto “pop” il libro, dando una buona base per una cultura musicale. Oltre ad alcune traduzioni dei passi più importanti del testo, si ha la descrizione della canzone, del messaggio che vuole veicolare e aneddoti sui vari artisti.

Andrea Pellai è medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, autore- spesso a quattro mani con Barbara Tamborini- di saggi dedicati a genitori, insegnanti e ragazzi.

Barbara Tamborini è psicopedagogista e scrittrice, autrice di libri per bambini e ragazzi, oltre che di saggistica.

PICCOLE SCHEGGE

“Il club dei cantanti morti” riporta alla mente il “Club27”: espressione giornalistica che si riferisce ad un gruppo di cantanti tutti morti all’età di 27 anni. Ormai questa espressione è diventata quasi come un vero e proprio club, una sorta di hall of fame, che accoglie nomi come Jimi Hendrix, Jenis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse e Jim Morris. Ovviamente il club di Suanna Raule non è lo stesso- visto che vi compaiono anche John Lennon e Sid Vicious- per diventarne membri non importa l’età, quanto il tipo di morte che deve essere violenta e improvvisa.

