Leonardo, da giugno 2023 inizia il trasferimento nella nuova sede di via Puccini

Genova. Sono stati presentati oggi gli obiettivi legati al Pdr 2022 per la sede genovese di Leonardo. Alla presenza dei manager genovesi e della responsabile Hr per il presidio ligure Laura Pampuro, sono stati illustrati gli obbiettivi 2022 e le prospettive future legate al mondo della difesa.

A partire da giugno 2023 inizieranno i trasferimenti da via Hermada a via Puccini, trasferimento che dovrebbe ultimato entro il 2024 e che prevede investimenti sul sito di 25 milioni di euro nell’arco di 5 anni e saranno comprensivi di tutto: dai nuovi prodotti alla formazione.

“Si investirà in formazione e su futuri progetti importanti nel mondo della difesa terrestre, navale ed aerospaziale ed auspichiamo che ci siano anche importanti risvolti dal punto di vista occupazionale”, spiega Christian Venzano, segretario generale della Fim Cisl Liguria.

“La divisione elettronica acquisisce sempre maggior importanza e deve diventare sempre di più un punto di riferimento professionale per i giovani tecnici laureati e non che si formano presso gli istituti scolastici genovesi e della Liguria”, aggiunge Marco Longinotti della Fim Cisl di Genova.

Per Daniele Ferrando della Rsu Fim Cisl “occorre incominciare ad assumere ora per poter formare giovani e prepararli ad affrontare i carichi di lavoro futuri che a quanto illustrato non dovrebbero venir meno”.