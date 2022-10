L’Entella supera (3-2) l’Ancona con i gol di Merkaj, Tenkorang e Faggioli

Chiavari. L’Entella rimonta l’Ancona, grazie alle reti di Merkaj, Tenkorang e Faggioli, portando a casa tre punti molto pesanti.

I tigullini, sotto di due reti, nella prima frazione di gioco, con l’Ancona (doppietta Di Massimo) si scatenano nel secondo tempo e ribaltano il risultato a proprio favore, grazie ai goal di Merkaj (su rigore), Tenkorang e Faggioli (su azioni nate da due corner , battuti dal neo arrivato, ex blucerchiato, Gaston Ramirez.

“Siamo stati i protagonisti nel bene e nel male – attacca mister Gennaro Volpe – abbiamo avuto delle letture sbagliate che dovremo rivedere. La squadra non ha mai mollato, andando a caccia dell’episodio che poteva cambiare la partita e cosi è avvenuto con il rigore e la relativa espulsione. Siamo stati bravi a non disunirci, i cambi, a partita in corso, hanno inciso parecchio sul risultato finale. La classifica non la guardo, ragioniamo partita dopo partita, senza fare nessun calcolo. La differenza la deve fare il gruppo ed oggi tutti hanno risposto alla grande”.

La chiusura finale è su Gaston Ramirez, il colpo di mercato del presidente Antonio Gozzi: ” Ramirez? Non lo scopro certo io, ha una qualità immensa ed è stato determinante. E’ fuori da tento tempo ed ha bisogno di ritrovare confidenza con il campo”.

Fonte foto: sito Virtus Entella