L’Entella supera (2-1) l’Olbia

Chiavari. L’Entella Chiavari porta a casa un successo pesante, superando (2-1) l’Olbia.

La squadra del presidente Gozzi domina il match per tutto l’arco della gara, passando in vantaggio con una perfetta sciabolata di Zamparo, che fulmina il portiere avversario.

L’Olbia trova il pareggio con una zuccata di Bellodi, ma l’Entella non ci sta ed il piattone di Merkaj fa esplodere la tifoseria.

L’Entella tornerà nuovamente i campo, mercoledì 19 (ore 18) a Montevarchi.

Mister Gennaro Volpe analizza, in zona mista, la sofferta ma meritata vittoria: “Potevamo esser più concreti negli ultimi sedici metri – afferma il trainer – una partita come quella odierna non va mai lasciata aperta. Siamo felici per il successo ma sappiamo che la strada è lunga e che dobbiamo migliorare“.

“I cambi a disposizione devono essere la nostra forza, l’organico è competitivo, oggi hanno portato qualità e freschezza – conclude Volpe – sono contento per le reti realizzate dai nostri attaccanti, giocatori di notevole spessore”.

Fonte foto; Virtus Entella