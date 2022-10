Lavoro, sabato ai giardini Baltimora arriva Tech Jobs Fair: una giornata di incontro tra domanda e offerta

Genova. È cominciato il conto alla rovescia in vista dell’edizione ligure del TECH JOBS Fair 2022, l’evento che mette a contatto domanda e offerta nel settore tecnologico, in programma a Genova sabato 29 ottobre (a partire dalle ore 9.30), nell’inedito scenario dei Giardini Baltimora: un’intera giornata dedicata allo scouting e all’incontro tra le aziende e i professionisti dell’hi-tech, che avranno anche l’occasione di confrontarsi sulle ultime novità di settore.

Promosso e organizzato da Rodolfo Dué e co-organizzato da Marco Fattizzo di Euspert Bianco Lavoro, in collaborazione col Talent Garden Genova, che ospiterà l’iniziativa, TECH JOBS Fair è un format che da anni riscuote grande seguito tra gli addetti ai lavori e chi muove i primi passi in questo ambito.

A distanza di un anno dalla Smart Edition, che si è tenuta online a causa del Covid, e a poche settimane dal successo di Pisa, il TJF sbarca finalmente anche in Liguria, e in particolare a Genova, una delle città che è cresciuta di più negli ultimi anni a livello di innovazione digitale.

È dal 2018 che il TECH JOBS Fair riunisce neolaureati, professionisti e aziende tech, affermandosi in pochi anni come un punto di riferimento imprescindibile per chi offre o cerca lavoro in ambito tecnologico e informatico, con un’attenzione particolare a programmatori, sistemisti, ingegneri, tecnici specializzati e matematici.

Non solo: la tappa genovese sarà anche una preziosa occasione per conoscere tutte le ultime novità nel campo dell’hi-tech, attraverso il confronto diretto con alcuni dei più importanti esperti liguri e italiani, e fare networking professionale, a un livello avanzato, con alcune delle principali realtà del territorio.

Per questa prima edizione sono attese 13 tra le aziende e le start-up più innovative del panorama nazionale, che si presenteranno ai candidati attraverso speech e keynote articolati in due sessioni: mattutina e pomeridiana. Nel corso dell’intera giornata ogni azienda avrà a disposizione un desk in cui incontrare i possibili candidati.

Saranno presenti:

Axpo, il maggiore produttore svizzero di energie rinnovabili, nonché leader internazionale nel trading di energia e nella commercializzazione di energia solare;

Banca Passadore, che opera dal 1888 al servizio della clientela privata e delle imprese;

CT Solution, azienda specializzata in sviluppo software e strategie digitali che opera da oltre 15 anni nel mercato italiano e internazionale;

Danieli, che si colloca tra i tre maggiori produttori a livello mondiale di macchine e impianti per l’industria metallurgica;

Dedalus, fornitore leader di software diagnostico e sanitario in Europa e uno dei più grandi al mondo;

DGS, che fornisce servizi e soluzioni di valore in ambito Cyber Security, Digital Solutions e Management Consulting;

EOS Solutions Group, gruppo operante nel settore dell’Information Technology composto da oltre 380 collaboratori distribuiti su 10 sedi;

Esaote, uno dei principali produttori mondiali di sistemi diagnostici medici, MRI dedicata e uno dei principali fornitori di IT Healthcare;

Gruppo Fos, un’industria tecnologica innovativa italiana con un forte radicamento sul territorio e un’ampia prospettiva internazionale;

Randstad Technologies, la divisione specializzata nella formazione, ricerca e selezione di profili ICT di Randstad Italia, società leader a livello mondiale nel settore delle risorse umane;





Rina, multinazionale che fornisce servizi di certificazione, classificazione navale, test di prodotto, supervisione in sito e ispezione dei fornitori, formazione e consulenza ingegneristica;

Sedapta, che nasce dall’aggregazione di top tech company con sede in Italia, Germania, Francia e Brasile;

Synergie, agenzia internazionale per il lavoro, 665 sedi, più di 3.000 dipendenti.

Il TECH JOBS Fair 2022 si apre con l’accoglienza e il benvenuto da parte degli organizzatori e dei partner: Aulab, Camera di Commercio di Genova, Ascom Genova, Liguria Digitale, Orientamenti, Pegaso Università Telematica e Zenit UP, oltre al patrocinio dell’Università degli Studi di Genova.

In particolare, Liguria Digitale sarà anche presente con uno stand al quale sarà possibile effettuare colloqui per un tirocinio all’interno dell’ente.

A partire dalle ore 10, spazio agli speech delle aziende nell’Area presentazioni. Alle 14.30 è previsto anche un momento di approfondimento tematico dal titolo: “Come affrontare un colloquio di lavoro?”.

Particolare attenzione sarà dedicata al tema della formazione, attraverso la sinergia con l’Università di Genova, enti di ricerca e scuole di formazione, grazie al coinvolgimento diretto di docenti, formatori e altre personalità non direttamente collegate alle aziende partecipanti. Il programma completo dell’evento è già online sul sito: https://techjobsfair.it/

L’invito è rivolto a tutti i professionisti del settore che sono alla ricerca di un impiego, di confronto e formazione. Info e dettagli sul sito dell’evento. L’ingresso per i visitatori è gratuito previa registrazione su Eventbrite, a cui è possibile accedere attraverso il link:

https://techjobsfair.it/tech-jobs-fair-genova-2022/