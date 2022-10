Lavori al nodo di San Benigno, ancora modifiche alla viabilità di notte fino al 18 novembre

Genova. Per consentire i lavori di ridefinizione del nodo autostradale di San Benigno saranno necessarie alcune variazioni alla disciplina della circolazione e della sosta. Lo ha stabilito un’ordinanza della polizia locale del Comune di Genova con la quale si prorogano alcune prescrizioni e limitazioni al transito nell’area di cantiere.

Le prescrizioni saranno in vigore dalle 21 alle 6.30 di tutte le notti dal 31 ottobre al 18 novembre compresi.

via De Marini (tratto compreso tra via Scarsellini ed il sottopasso di collegamento con via

Balleydier)

• limite di velocità di 30 km/h;

• divieto di transito su una porzione della carreggiata, lato monte, in via De Marini nel

tratto compreso tra il civico 16 ed il sottopasso di collegamento con via Balleydier, con

contestuale disassamento della corsia di marcia verso mare;

• divieto di fermata su ambo i lati della strada nel tratto compreso tra il civico 16 ed il

sottopasso di collegamento con via Balleydier;

• divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

passo a via di Francia

• divieto di transito veicolare e pedonale;

sottopasso di collegamento tra via De Marini e via Balleydier

• divieto di transito veicolare e pedonale;

via De Marini (tratto compreso tra il sottopasso di collegamento con via Balleydier e via

Scappini)

• conferma del limite di velocità di 30 km/h;

• divieto di fermata su ambo i lati della strada nel tratto compreso tra il civico 41 e passo a

via di Francia