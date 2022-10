L’Acquario di Genova compie 30 anni, le iniziative fino a febbraio 2023

Genova. L’Acquario di Genova compie 30 anni. Un importante traguardo che vede la struttura, gestita da Costa Edutainment, da sempre impegnata per la salvaguardia della natura e nell’azione di divulgazione scientifica in linea con il Goal 14 dell’Agenda 2030 dell’ONU “Vita sott’acqua – Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile”.

Dal 1992 ad oggi, l’Acquario ha accolto oltre 33 milioni di visitatori avvicinandoli al mondo marino e acquatico per consentire loro di conoscerlo, apprezzarne il valore inestimabile, scoprire le principali minacce che ne minano l’esistenza e, attraverso il coinvolgimento diretto in esperienze edutainment, sollecitare un impegno personale per contribuire alla sua salvaguardia. Un impegno che l’Acquario porta avanti quotidianamente attraverso progetti di ricerca in ambiente controllato e in natura, conservazione e sensibilizzazione in linea con la propria mission Avvicinare alla Natura e promuovere la salvaguardia degli ambienti acquatici attraverso attività di educazione, conservazione e ricerca.

Per celebrare il traguardo trentennale, a partire dal 30 ottobre l’Acquario di Genova proporrà un palinsesto di iniziative ed esperienze speciali che di mese in mese accompagneranno il pubblico fino a ottobre 2023. Un programma che ha l’obiettivo di consolidare il legame con i visitatori, il territorio genovese e ligure, rafforzare il ruolo di attrattore turistico fornendo continui spunti per tornare in visita a Genova e anche offrire occasioni divertenti e coinvolgenti per conoscere e imparare ad amare la natura.

In occasione dell’importante compleanno, viene lanciata una speciale campagna di comunicazione che sottolinea l’impegno dell’Acquario nella salvaguardia della natura accompagnata dallo speciale logo celebrativo che rimanda, anche nella grafica, all’immersione nel mondo acquatico che la visita alla struttura consente di vivere.

Il calendario delle iniziative da ottobre 2022 a febbraio 2023

La prima iniziativa del trentennale è rivolta specificamente ai liguri e ha l’obiettivo di renderli partecipi di un importante patrimonio della regione e del paese. Per tutto il mese di novembre, ai residenti di tutte le province liguri, la struttura riserva la tariffa dedicata di 14,5 Euro. Lo speciale biglietto è disponibile e utilizzabile dal 2 al 30 novembre dal lunedì al venerdì (esclusi festivi) ed è acquistabile esclusivamente in biglietteria presentando il proprio documento di identità che riporti la residenza sul territorio ligure.

Dal 30 novembre, partirà il secondo appuntamento: un’iniziativa online sul tema dei 30 anni della struttura che consentirà a tutti di approfondire, giocando, la conoscenza delle specie animali ospiti dell’Acquario e aggiudicarsi alcune delle più coinvolgenti esperienze di visita.

In occasione dell’ultimo 30 dell’anno Acquario di Genova offrirà uno speciale sconto sull’acquisto di AcquarioPass (versione adulto), l’abbonamento nominativo che consente di tornare in visita per un anno intero per seguire la vita che si rinnova nelle vasche della struttura (50 Euro, anziché 65).

Il pass scontato può essere acquistato per tutto il mese di gennaio presso la biglietteria dell’Acquario di Genova e online sul sito www.acquariodigenova.it. Oltre alla versione adulto è disponibile la versione ragazzo (4-12 anni) a 50 Euro.

Nel mese di febbraio, che non prevede il giorno 30, si festeggerà al contrario il giorno 03. A contraddistinguere l’iniziativa del mese dedicato per eccellenza all’amore, un palinsesto settimanale di incontri con lo staff con l’intento di trasmettere al pubblico la dedizione e la passione che da trent’anni caratterizza il lavoro davanti e dietro le vasche.

Gli incontri permetteranno ai visitatori di scoprire le caratteristiche degli animali ospitati e le storie particolari di alcuni esemplari, e di conoscere i progetti di conservazione e ricerca in cui l’Acquario di Genova è impegnato.

Il calendario delle esperienze speciali verrà comunicato di mese in mese sul sito www.acquariodigenova.it e sui canali social Facebook, Instagram, Twitter della struttura.