La Rimont Progetti Pallavolo Genova fa sua la lunga battaglia con la Libellula Bra

Genova. Sabato 15 ottobre la Rimont Progetti Pallavolo Genova ha incontrato, sul terreno di casa del palazzetto dello sport Lino Maragliano, sostenuta da un numeroso pubblico, la Libellula Banca CRS Bra.

Matteo Zanoni, coadiuvato da Alessandro Delucchi, schiera in partenza il sestetto formato da Silvia Romanin in regia, Aurora Montedoro come opposto, Anastasia Scarabottini ed Elisa Vecerina (bande), Chiara Poggi e Alice Vieri (centrali) e Federica Ghezzi è il libero.

Inizio del set piuttosto equilibrato; le squadre giocano punto su punto con le piemontesi che vincono con il minimo scarto. Nella seconda frazione di gioco Bra parte subito molto forte, ma la Rimont Progetti Genova con calma ritrova ritmo e gioco e si porta in parità, grazie anche agli ingressi dalla panchina. Sull’onda dell’entusiasmo le ragazze di Zanoni vincono bene il terzo set, ma Bra non cede e vince il quarto.

Si va quindi ad un tie-break avvincente che si chiude sul 18 a 16 per la Rimont che incamera i primi punti di questi campionato. Risultato finale: 23-25, 25-23, 25-17, 18-25, 18-16. Nel corso dell’incontro Zanoni effettua parecchi cambi e a dare il loro contributo a questa vittoria importante sono Silvia Bulla, Giulia Piccardi, Sara Allegri, Carlotta Rissetto e Silvia Palazzi.

“Vittoria importante – commenta Mario Bacigalupo, direttore generale della società genovese – soprattutto per come è stata ottenuta. La squadra non ha mai mollato e ha saputo reagire nei momenti di difficoltà con grande determinazione”.

“Sarebbe stato un peccato non portare a casa la vittoria dopo una partita del genere – dichiara Zanoni -. Il quinto set è stato un continuo altalenarsi di emozioni. Siamo contenti per aver regalato una grande soddisfazione allo splendido pubblico accorso al PalaMaragliano. Nel proseguio del campionato servirà compiere un passo avanti in termini di cinismo e maturità nel gestire determinate situazioni, ma le ragazze – conclude il coach – meritavano questa soddisfazione per il volume di lavoro ed impegno mostrati fin qui”.

In classifica le genovesi sono settime con 2 punti. Sabato 22 ottobre, alle ore 19, trasferta piemontese per incontrare il Caselle Volley.