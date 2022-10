La Rimont Progetti Genova cede in tre set al Volley Parella

Genova. Nel match disputato sabato 29 ottobre sul terreno di casa del PalaMaragliano la Rimont Progetti Genova, pur lottando con tutte le sue forze, ha dovuto cedere alla Parella Torino, senza dubbio una delle formazioni più esperte del girone.

Partono bene le ragazze guidate da Matteo Zanoni. Però alcune imprecisioni in difesa consegnano il primo parziale alle torinesi per 23-25.

Nel secondo set la Rimont Progetti si trova a partire in salita sempre inseguendo le avversarie che si portano velocemente in vantaggio con un margine che viene gestito molto bene fino al termine. 13 a 25.

Sul 2 a 0 la formazione genovese si riscuote; cresce in tutti i fondamentali, riesce a fare ordine a muro e in difesa e vince meritatamente il set per 25-9.

Tutto viene rimandato alla quarta frazione dove le due formazioni giocano punto a punto ma, nelle fasi finali, la maggiore esperienza e fisicità del Parella prevalgono anche se con il minimo scarto: 23-25.

“C’è un po’ di rimpianto per un primo set giocato bene ma gestito male – dichiara Zanoni –. Resta la consapevolezza di avere una cifra tecnica importante. Ora le parole d’ordine sono serenità e lavoro a partire da martedì mattina con la testa verso l’impegnativa trasferta contro l’Igor Volley Trecate Novara”.