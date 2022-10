La rete di Faggioli è decisiva, l’Entella vince (1-0) a Fiorenzuola ed è prima

L’Entella tornerà nuovamente in campo martedì 1 novembre, ospitando, ore 18, al Comunale, il Montevarchi, in una gara di Coppa Italia.

“Siamo consapevoli di essere una squadra forte, stiamo dando continuità al nostro lavoro ed i risultati ci stanno dando una grossa mano – afferma Dessena – siamo un grande gruppo che coltiva un sogno.

La squadra merita la classifica che ha, per tutto il lavoro, che svolge in settimana e per come lo trasporta sul campo da gioco, Faggioli è stato bravo, abbiamo un parco di attaccanti fenomenali”.

“Siamo molto soddisfatti, la squadra ha giocato una gara di grande maturità – dichiara mister Volpe – contro un avversario, che sta giocando un ottimo campionato e che ha messo in difficoltà tante squadre.

Voglio elogiare tutto il gruppo, oggi chi è entrato, a partita. in corso, è stato decisivo, come in altre circostanze.