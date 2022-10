La Regione annuncia il Forum dei Sindaci 2023 e la campagna “Liguria, un mare di borghi”

Liguria. È partita oggi, con la prima tappa di Savona, “Road to Forum dei sindaci 2023”, una serie di quattro incontri preparatori del forum dei sindaci che si svolgerà all’inizio del 2023 con la partecipazione di tutti i 235 sindaci della Liguria riuniti, per progettare insieme il futuro della regione. “Ogni provincia – annuncia la Regione – vedrà un evento di avvicinamento al Forum, avviando così momenti di confronto particolareggiati che avranno al centro i singoli territori, i risultati raggiunti e le prospettive di crescita e di sviluppo, dalla costa all’entroterra”.

Il primo di questi incontri si è svolto oggi e ha visto la partecipazione dei sindaci dei primi cittadini della provincia di Savona. Nella sede della Provincia di Savona erano presenti, assieme al presidente Giovanni Toti, gli assessori regionali alla Sanità Angelo Gratarola, all’Urbanistica Marco Scajola, alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti, allo Sport e alla Scuola Simona Ferro, i sindaci dei Comuni del savonese, i rappresentanti delle categorie economiche e gli stakeholder, consigliere regionali del territorio e parlamentari.

“Oggi abbiamo incontrato i sindaci del territorio savonese – ha spiegato il presidente Giovanni Toti -, per fare il punto sul lavoro fatto fino a oggi. La tappa di oggi è stato un momento di ascolto, di proposta e confronto in vista del grande Forum dedicati ai sindaci e ai territori nel 2023 questo appuntamento, che abbiamo voluto per parlare del futuro della nostra Liguria”.

“LIGURIA, UN MARE DI BORGHI”

L’incontro di oggi è stata anche l’occasione per lanciare la nuova campagna di promozione e valorizzazione del territorio dal titolo “Liguria, un mare di borghi”, che prevede la realizzazione di 36 video, uno per ogni borgo appartenente al circuito Bandiere arancioni, il riconoscimento di qualità turistico-ambientale del Touring Club Italiano assegnato ai piccoli comuni dell’entroterra italiano, o al circuito “Borghi Più Belli d’Italia”, marchio di qualità che mira a proteggere, promuovere e sostenere lo sviluppo di questi piccoli borghi, che hanno un particolare valore storico e architettonico.

Ogni video racconta un borgo, partendo dalle sue icone: edifici, luoghi speciali e riconoscibili, prodotti tipici e specialità, concentrandosi poi sulle esperienze che è possibile vivere scegliendo di visitarlo.

“I borghi liguri – aggiunge il presidente Toti – rappresentano realtà a volte poco conosciute ma che racchiudono in se stessi una miriade di tesori e ricchezze da scoprire, situati in territori dalle grandi opportunità, ad esempio, sul fronte dello sport e dell’outdoor. Si tratta di una grande risorsa quindi dal punto di vista turistico, soprattutto in ottica di destagionalizzazione: i borghi, con le loro tradizioni gastronomiche e la loro ricca storia, sono la meta ideale per i visitatori che desiderano scopre la Liguria fuori dalle mete più conosciute e in periodo diversi dall’estate”.

“Una campagna che nasce per raccontare a tutti, attraverso video emozionanti e spettacolari, quante ricchezze ancora troppo poco conosciute e valorizzate esistano in Liguria – spiega ancora il presidente Toti – in particolare andando oltre le celebrate località balneari della costa, apprezzatissime dai turisti di tutto il mondo. I piccoli borghi, in particolare quelli dell’entroterra, rappresentano una grandissima opportunità per andare alla scoperta di una Liguria meno nota, capace di regalare paesaggi mozzafiato, esperienze e possibilità sportive, paesi antichi che conservano intatte le tracce del loro passato e tradizioni secolari, oltre a una straordinaria offerta enogastronomica. Grazie al clima mite, la Liguria è la meta perfetta 365 giorni all’anno. Quest’estate, grazie anche alle campagne di promozioni del territorio, a Savona si sono registrate più di 4 milioni di presenze, 3.036.394 di turisti italiani e 1.021.845 di italiani, mentre ad agosto gli stranieri ad agosto sono stati 257.955 il 18% rispetto al 2019”.