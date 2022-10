“La pulce nel disegno”: un progetto per ricordare Roberta Repetto, la quarantenne morta dopo l’asportazione di un neo

Genova. In occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’abolizione della violenza sulle donne, Rita Repetto, sorella di Roberta, la quarantenne di Chiavari morta dopo l’asportazione di una neo al centro Anidra, ha deciso di dedicare un progetto al ricordo e al valore di mia sorella. Per la morte di Repetto, il 23 settembre sono stati condannati il primo grado il medico bresciano Paolo Oneda e il ‘santone’ del centro Anidra Paolo Bendinelli.

“Si chiama ‘La pulce nel disegno‘ – spiega Rita Repetto – ed è rivolto alle case editrici con la speranza che vogliano pubblicare un disegno ad acquerello di Roberta nei loro libri per bambini, o per adulti. Alla bruttura degli orchi che compiono violenza sulle donne ,le uccidono, e sono ancora in libertà, vorrei rispondere con la bellezza di un acquerello disegnato da mia sorella”.

Roberta Repetto era laureata in Conservazione dei Beni Culturali e amava disegnare, dipingere, colorare e leggere: “Mi piacerebbe poter rivedere una delle sue illustrazioni in un libro o in un albo. Per ricordare lei, le sue passioni e i suoi talenti” dice ancora Rita che in cambio

di un acquerello della sorella chiede solamente “che all’inizio o alla fine del suddetto libro venga scritta la frase: “Progetto UNA PULCE NEL DISEGNO. IN RICORDO DI ROBERTA REPETTO e di tutte le donne vittime di OMICIDIO”

Al progetto artistico Repetto ne affianca un secondo: “Una pagina Istagram @la_pulcenellorecchio, un luogo digitale di incontro dove cerco, con l’aiuto di esperti, di far comprendere e riconoscere i comportamenti tipici di chi sta entrando in una dinamica settaria. Perche’ quanto accaduto a mia sorella non succeda più”.