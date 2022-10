La Pro Recco incontra la città, tutte le coppe vinte in mostra in piazza Nicoloso

Recco. Domani, sabato 15 ottobre, alle ore 11 in piazza Nicoloso la squadra della “Pro Recco Waterpolo 1913” incontrerà la città in vista della prossima stagione.

Sarà l’occasione per conoscere giocatori e tecnici e per ammirare tutte le coppe che la squadra ha vinto nel corso della sua storia, a cominciare dalla vittoria nel campionato del 1959 e per finire alla Coppa dei Campioni sollevata lo scorso giugno

“Saranno riuniti la storia e il presente della Pro Recco. Nell’anno in cui la città è ‘Comune Europeo dello Sport’ è un bel modo per far rivivere a tifosi e appassionati tutte le imprese della nostra squadra di pallanuoto, di certo la più famosa e più blasonata al mondo. E’ nostro motivo di orgoglio ma anche di conferma della vitalità di questo sport nel nostro territorio. Il rapporto tra l’amministrazione e la società biancoceleste prosegue in un clima di grande collaborazione, ringrazio il patron Gabriele Volpi e il suo presidente Maurizio Felugo per l’occasione offerta alla città” commenta il sindaco Carlo Gandolfo che sarà presente alla manifestazione con i consiglieri delegati allo sport Luigi Massone e alle strutture sportive Sara Rastelli.