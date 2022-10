La pallacanestro torna al Figoi: inaugurato domenica il nuovo parquet

Genova. Quella di domenica 30 ottobre è stata una giornata importante per la pallacanestro genovese. È stato infatti inaugurato il nuovo parquet dell’impianto sportivo del Lago Figoi, fresco di recentissima omologazione, ufficializzata venerdì.

La sfida d’esordio è stata quella tra il My Basket Genova e la Pallacanestro Sestri, ovvero la società che sarà di casa durante questa stagione e la società che ha vissuto stagioni importanti disputando le proprie partite casalinghe proprio al Lago Figoi.

Il Comitato regionale Liguria della FIP esprime grande soddisfazione per quello che è un ritorno della pallacanestro in quella che per anni è stata una delle sue dimore principali, teatro di importanti iniziative sportive, tecniche e formative.

“Siamo enormemente soddisfatti per questa prima partita ufficiale – commenta Alberto Bennati, presidente del Comitato regionale -. Una vittoria per il nostro movimento che rende doverosi i ringraziamenti a tutti gli attori che hanno reso questa soluzione una realtà”.

“Rimane comunque chiaro che il nostro movimento necessiti di ulteriori impianti – aggiunge in chiusura -, sapendo che nei prossimi due anni l’amministrazione comunale ha previsto l’inaugurazione di ulteriori strutture che daranno linfa allo sviluppo del movimento indoor genovese”.