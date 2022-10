La nuova diga del porto di Genova sarà costruita da Webuild, gara aggiudicata

Genova. Sarà il consorzio guidato da Webuild a costruire la nuova diga del porto di Genova. Come annunciato qualche settimana fa dal presidente dell’Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini è stato aggiudicato oggi l’appalto per la progettazione e la costruzione della grande opera.

“L’aggiudicazione giunge al termine di un lavoro estremamente complesso di programmazione, progettazione, approvazione e affidamento della più importante opera marittima mai costruita in Italia finalizzata a migliorare l’accessibilità nautica e le condizioni di sicurezza del principale porto nazionale”, si legge in una nota diramata dalla Regione.

“Agli inizi del 2023, nel pieno rispetto dei tempi previsti dal PNRR, a valle del completamento della progettazione, partiranno i lavori che termineranno entro la fine del 2026”. Le parole del presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini.

Così, nel giorno della scoperta dell’America, la notizia che il consorzio che oltre a WeBuild include Fincantieri (lo stesso binomio del Ponte San Giorgio) e poi Fincosit e Sidra ha avuto la meglio sul consorzio Eteria, cioè Gavio e Caltagirone, Acciona e Rcm.

Fa un passo avanti una vicenda intricata. La prima gara lanciata dall’Autorità portuale era andata deserta: le aziende avevano ritenuto troppo bassa la stima dei costi, anche alla luce dei rincari. Si era quindi passati a una procedura negoziata con una commissione di tre esperti chiamati a scegliere.

Uno degli esperti, Felice Arena, docente universitaria, era però risultato incompatibile per aver lavorato in passato con Fincosit. A metà settembre era stata quindi nominata una nuova commissione che si è pronunciata, appunto, nelle ultime ore.

“Grandissima soddisfazione per l’assegnazione dei lavori – hanno aggiunto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci – Siamo di fronte ad un evento che non è esagerato definire epocale e che cambierà la faccia del nostro porto e la competitività dell’intera logistica italiana. Genova e la Liguria continuano nel loro percorso di cambiamento e modernizzazione. L’assegnazione dei lavori della Diga è una di quelle notizie che entreranno della storia economica di questa regione. Da oggi parte la realizzazione di un’opera fondamentale non solo per Genova e per la Liguria ma per tutto il Paese”.

La diga ha un costo complessivo di 1,3 miliardi ed è divisa in due lotti. Solo il primo, che va dal Levante cittadino fino a Sampierdarena, è oggetto della gara ed è finanziato con 950 milioni di euro. Di questi, 500 milioni provengono dal fondo complementare al Pnrr per cui le opere dovranno essere completate e rendicontate entro il 30 giugno 2026. La grande opera ha già un anno di ritardo sulla tabella di marcia.

Soddisfazione anche dal ministro uscente delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini: “La chiusura della gara per la diga foranea di Genova, con l’aggiudicazione dell’appalto per la progettazione e la realizzazione alla società italiana WeBuild, è una notizia davvero rilevante, soprattutto in questo momento, in cui molte voci esprimono scetticismo sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una delle opere simbolo del Pnrr, fondamentale per lo sviluppo della città e del sistema portuale ligure, ha subìto qualche ritardo per una procedura di gara andata deserta a causa della preoccupazione delle imprese sull’aumento del costo dei materiali. Ma questa notizia dimostra che i termini dell’appalto erano congrui e che quindi la diga si farà. Mi associo quindi alla soddisfazione espressa dal Presidente Toti e dal Sindaco Bucci”.