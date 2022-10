Liguria. Una fortissima esplosione causata da una fuga di gas ha letteralmente sventrato una casa, provocando il ferimento di almeno sei ragazzi che in quel momento erano nell’abitazione. Questo è quanto successo nel primo pomeriggio di oggi a Molini di Triora, in provincia di Imperia.

Stando a un primo bilancio, sono diverse le persone ustionate, non gravemente, dall’esplosione avvenuta intorno alle 14 in via Marconi, non lontano dal laghetto delle noci. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze, l’automedica, i vigili del fuoco e due elicotteri di soccorso, Grifo del 118 e Drago dei vigili del fuoco. Presenti anche i carabinieri.

Come riporta Riviera24 i feriti sono 6 giovani ventenni, 4 ragazzi maschi e 2 ragazze, che probabilmente stavano festeggiando la vigilia di Ognissanti. Un ragazzo è stato trasferito in codice giallo al Borea di Sanremo, una ragazza all’ospedale di Imperia con ustioni estese ma non gravi, mentre gli altri quattro feriti sono stati trasportati dall’elisoccorso Drago e Grifo in due viaggi al Villa Scassi di Genova. Secondo le prime informazioni, i ragazzi sarebbero al momento intubati.

L’ingresso stradale a Molini, sia da valle che da monte è stato a lungo interrotto per permettere le operazioni di soccorso e bonifica della zona. Si dunque formata una lunga coda di veicoli diretti a Triora, dove stasera si svolgono i festeggiamenti per Hallooween, interrotti per due anni a causa della pandemia da covid 19.