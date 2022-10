L’11° slalom Chiavari-Leivi è di Alessandro Polini

Chiavari. Già vincitore nel 2019, il busallese Alessandro Polini si è aggiudicato l’11ª edizione dello slalom Chiavari-Leivi – Memorial Graziano Borra, organizzato dalla Scuderia Sport Favale 07.

Il portacolori della Scuderia Valpolcevera, al volante della sua Polini 01 Bmw, si è imposto con pieno merito, dopo aver primeggiato in tutte e tre le manche di gara. Polini, sul traguardo finale, ha preceduto due alfieri del sodalizio organizzatore, Luca Veldorale (Radical SR4 1400), giunto ad un soffio dal vincitore, e Gianluca Ticci (Fiat X1/9 2000). In quarta e quinta posizione assoluta finale sono giunti, rispettivamente, altri due piloti della Scuderia Valpolcevera, Giacomo Gozzi (Radical SR4) e Daniele Patete (Fiat X1/9 2000). La “top ten” finale della gara è stata completata dai piazzamenti, nell’ordine, di Roberto Risso (Osella L.R.01), portacolori della New Racing for Genova, Giovanni Paone (Elia Avrio ST09), anche lui della Sport Favale 07, Damiano Furnari (BRC – New Racing for Genova), Luca Raspini (Peugeot 205 Rallye – BB Competition) e Silvio Salino (Peugeot 205 Rallye – Novara Corse).

Il vincitore Alessandro Polini si è anche imposto in Gruppo E2SH, i già citati Veldorale (E2SC) e Raspini (S) hanno fatto loro l’E2SC e l’S mentre gli altri Raggruppamenti sono andati a Ivan Pedrini (Fiat 126 – Sport Favale 07), Lorenzo Mottola (Peugeot 208 – Lanterna Corse R.T.), Pietro Bancalari (Renault Clio Rs – BB Competition), Elio Canepa (Citroën C2 Vts – New Racing for Genova) e Micael Capanna (Peugeot 208 – Sport Favale 07), primi rispettivamente tra tra Bicilindriche, A, N, RS Plus e RS.

Hanno concluso la gara 66 dei 70 concorrenti ammessi alla partenza. Jacopo Costa (Fiat Seicento Sporting) è risultato il più bravo tra gli Under 23 in gara, Alessia Ferrari (Renault Clio Williams – La Superba) si è imposta in campo Femminile, Guido Vivalda (Peugeot 205 Gti 1600 – Scuderia Bologna Squadra Corse) ha primeggiato tra le vetture storiche mentre la Valpolcevera ha fatto sua la graduatoria riservata alle Scuderie.