Italia-Brasile domani al Ferraris, oltre cinquemila biglietti venduti per sostenere le azzurre di calcio

Genova. “Giocheremo in uno stadio ricco di fascino, contro un un avversario di assoluto livello, non vediamo l’ora che inizi la partita”. Milena Bertolini, ct della nazionale azzurra di calcio femminile, alla vigilia di Italia-Brasile domani (lunedì 10/10) ore 18:30 al Ferraris (biglietti a prezzi popolari, qui tutte le informazioni), sa che le verdeoro sono temibilissime: nono posto nel ranking Fifa contro il quindicesimo dell’Italia, ma è proprio contro squadre di caratura importante che ci si allena meglio per affrontare il mondiale 2023 in Australia e Nuova Zelanda.

La Nazionale azzurra conta diverse assenze, previsto quindi un undici iniziale che avrà giocatrici di grande esperienza affiancate dalle più giovani. È così che si forma un gruppo all’insegna della continuità.

Il test è comunque duro: “Pia Sundhage è un’allenatrice molto brava, portandola sulla propria panchina la federazione brasiliana ha fatto un grande acquisto. Nella rosa hanno giocatrici piene di talento, ma ora grazie a lei la squadra è migliorata molto anche dal punto di vista dell’organizzazione di gioco”.

Capitano della squadra sarà Martina Rosucci alla 77esima presenza in Nazionale. “Domani avrò l’onore di guidare le mie compagne, in questo raduno sono state convocate molte calciatrici giovani e mi ha fatto piacere sentire la responsabilità di doverle aiutare − ha dichiarato la centrocampista della Juventus prima della rifinitura − ogni momento qui è un regalo, indossare questa maglietta è sempre un onore ed è giusto provare a trasmettere questo spirito alle nuove arrivate. Sono sempre emozionatissima di essere qui: allenarsi e giocare con la Nazionale è un privilegio”.

Sono oltre cinquemila i biglietti venduti sinora. I tagliandi per assistere alla gara potranno essere acquistati fino al calcio d’inizio del match presso le agenzie Vivaticket e sui siti internet figc.vivaticket.it e vivaticket.com (il botteghino dello stadio sarà aperto dalle ore 14 alle 19).

In totale saranno circa 1.800 i giovani − tra studenti, studentesse, calciatori, ma soprattutto calciatrici – presenti sugli spalti: la Figc, per dare seguito al progetto di Educazione al tifo corretto che accompagna le Scuole Calcio in occasione delle gare di tutte le squadre nazionali, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico ha distribuito gratuitamente i biglietti d’ingresso ai club del territorio e delle regioni limitrofe, oltre agli istituti scolastici e alle associazioni sportive del comune di Genova.

Nell’ambito della promozione dell’attività femminile, la gara di Genova è stata anche occasione per l’organizzazione di un ‘Play Day’ dedicato al programma #UnGiocodaRagazze, che ogni anno prende vita in tutta Italia in occasione della ‘Settimana Europea dello Sport’. Il ‘Play Day’ si è svolto sabato 8 ottobre a Chiavari e ha visto la partecipazione di circa 100 bambine accolte dallo staff regionale Liguria del Settore Giovanile e Scolastico coinvolgendo anche i club Entella, Sampdoria, Rivasamba e Sestri Levante, oltre a due istituti scolastici di Chiavari.

Inoltre, il 10 ottobre si celebra la giornata internazionale dell’integrazione e per l’occasione al via la campagna di comunicazione ‘Io vengo dallo sport’, che sostiene il progetto ‘Sport e Integrazione’ realizzato da Sport e Salute con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’iniziativa nasce nell’ambito di un Accordo di programma, siglato tra il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport con la definizione di un piano pluriennale di interventi che promuovono lo sport come strumento di dialogo, inclusione sociale e contrasto alla discriminazione.