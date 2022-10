Genova. L’Italia di calcio femminile esce sconfitta dal Ferraris nell’amichevole contro il Brasile: 0-1 con rete di Adriana realizzata al secondo minuto della ripresa, sfruttando un buco della difesa azzurra e infilando la appena entrata Durante nell’angolino alla sua sinistra. Un risultato che è identico al quello dell’ultimo confronto al Mondiale 2019.

Oltre seimila gli spettatori al Ferraris. Partita caratterizzata da un vento fastidioso e con il ritmato sottofondo della torcida brasiliana, onnipresente.

La Nazionale di Milena Bertolini, con parecchie assenze soprattutto in difesa (Gama e Bonansea in primis) ha avuto solo due vere occasioni da rete: una nel primo tempo con Giacinti (31′), che ha tirato addosso a Leticia in uscita non sfruttando un buco di Kathellen su un lancio da centrocampo e nel finale con un tiro cross di Cantore che danza sulla linea di porta e nessuna riesce a ribadire in rete. Esordio per la giocatrice genovese dell’Acf Fiorentina, cresciuta nel Ligorna, Federica Cafferata. In campo anche un’altra genovese, il portiere di riserva Francesca Durante.

Formazione inedita con alcune giocatrici schierate non nel ruolo più congeniale come Galli, centrocampista centrale, che ha faticato parecchio sulla fascia. Consapevole della maggiore caratura fisica e tecnica delle avversarie, l’Italia ha giocato una partita di contenimento, non riuscendo però a cambiare passo nella ricerca del pareggio.

È il Brasile ad avere avuto maggiori occasioni sia nel primo tempo (Giacinti ha detto no con un gran riflesso al colpo di testa ravvicinato di Geyse al 17′ e un anticipo di Kerolin al 28′ su uscita di Giuliani terminato fuori) sia nella ripresa (al 70′ Durante è super a togliere dall’angolino un tiro di Kerolin che aveva raccolto dal limite una respinta non perfetta della difesa azzurra e al 75′ un colpo di testa di Tainara di poco alto).

guarda tutte le foto 77



Italia-Brasile, l’amichevole tra le nazionali di calcio femminile al Ferraris

Bertolini è soddisfatta: “Ho trovato un’accoglienza meravigliosa, un pubblico stupendo, questo stadio è stato una cornice fantastica, è stata una serata molto bella per noi, per il calcio femminile. Forse è iniziata tardi la vendita dei biglietti, ma Genova ha risposto benissimo. Le ragazze hanno fatto una grande partita, non bisogna mai dimenticare il valore dell’avversario, che ha stravinto contro la Norvegia di recente”. A fare la differenza è stato il colpo psicologico di aver preso gol a inizio ripresa, secondo il commissario tecnico: “Alla fine abbiamo anche provato a pareggiarla, le giovani le ho viste bene, hanno grande potenzialità, grande entusiasmo. Hanno caratteristiche diverse e bisogna accompagnarle nell’ingresso. Anche quelle entrate per dieci minuti hanno fatto bene. La porta inviolata nel primo tempo è merito di tutta la squadra”. La scelta tattica di schierare Galli sulla fascia è stata comunque ritenuta apprezzabile da Bartolini: un ruolo dispendioso, ma interpretato bene e poi come possesso palla siamo state se non pari superiori al Brasile e questo aspetto è importante. Loro sono fisicamente molto più forti”.

Oltre a Durante, genovese, è scesa in campo Cafferata, anche se nel finale: “Non so se se lo aspettava – confessa Bartolini – le ho detto ‘esprimi un desiderio e non dirlo a nessuno’. Queste ragazze hanno fatto un ritiro bellissimo e se fosse stato per me le avrei messe in campo tutte per come si meritavano per giocare”.

In conferenza stampa, sollecitata da alcune domande, c’è spazio per un po’ di rammarico per la scarsa attenzione mediatica nei confronti del movimento che è alla seconda qualificazione mondiale consecutiva: “Io lo dico, è straordinario, non è per niente scontato. Serate come questa ti aprono il cuore, se fai le cose bene, se hai progetti, gli stadi li puoi riempire. A vedere le ragazze giocare agli italiani piace, a volte non c’è abbastanza comunicazione. So anche che il pensiero dell’italiano medio è che il calcio non è uno sport da donne, è l’ultimo fortino tipicamente maschile, ma si sta lavorando per abbatterlo. Il mondiale ha aperto qualche breccia, poi le attività per le bambine, i club professionisti, serve aumentare i numeri delle ragazze che giocano a calcio e coi maschi, lo ribadisco. Più calcio misto ci sarà, più gli uomini vedranno le donne in modo diverso. Ho molta più fiducia nei giovani, stanno cambiando. Dobbiamo avere pazienza.