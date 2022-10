Iren Genova Quinto di scena a Roma, Bittarello: “Determinati a vincere”

Genova. Pronti, ai posti, via! Inizia Sabato il campionato di Serie A1, con l’Iren Genova Quinto attesa dalla trasferta in casa della Distretti Ecologici Nuoto Roma. Dopo aver centrato l’accesso alla final eight di Coppa Italia, per i biancorossi parte adesso il percorso in campionato, il quinto consecutivo nella massima serie, con una gara insidiosa, da non prendere sottogamba.

“Siamo pronti, ci siamo allenati a lungo e non vediamo l’ora di scendere in vasca – inquadra la sfida il tecnico genovese Luca Bittarello -. Affronteremo una buona squadra, con una ossatura di valore, e per di più saremo in trasferta. La Roma vanta elementi che giocano insieme da diversi anni e questo è un punto di forza, su tutti spiccano il portiere De Michelis, Spione e Faraglia. A questo zoccolo duro hanno aggiunto due giocatori di qualità come Ante Viskovic e Cristiano Mirarchi, che sapranno dare il loro contributo. Una formazione quindi da non sottovalutare, ma noi siamo ben determinati a vincere anche se non sarà facile: in palio ci sono re punti che sono già importantissimi, perché a fine anno potranno fare la differenza”.