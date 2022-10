Iren Genova Quinto, Bittarello: “Centrato il primo obiettivo stagionale”

Genova. Ha ripreso ad allenarsi ieri, martedì, la prima squadra dell’Iren Genova Quinto, che nel fine settimana scorso, al termine del primo turno di Coppa Italia andato in scena a Bogliasco, ha ottenuto il lasciapassare per la final eight della manifestazione.

Dopo il prevedibile ko con la Pro Recco, i biancorossi domenica hanno battuto prima il Catania (12-8) e poi il Bogliasco (17-4), chiudendo il raggruppamento al secondo posto.

“Devo fare i complimenti ai ragazzi per come si sono comportati in vasca – commenta il tecnico Luca Bittarello -. Il primo obiettivo della stagione era proprio quello di centrare la final eight, che vorremmo disputare in casa, e non era affatto scontato sfoderare ottime prestazioni come quelle viste con Catania e Bogliasco, due squadre valide. Adesso però non dobbiamo certo mollare la presa, ma continuare a lavorare sodo, con determinazione e umiltà: ci aspetta la prima partita di campionato in casa della Roma e sarà tutt’altro che facile. Un plauso particolare, tornando alla Coppa Italia, ai giovani Augusto Massa, Jacopo Gambacciani e Rocco Valle”.