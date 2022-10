Insegue e minaccia un uomo in piazza Caricamento, poi si scaglia contro i carabinieri: arrestato

Genova. Ieri sera, i carabinieri hanno arrestato in piazza Caricamento un 35enne bielorusso per aver prima inseguito e minacciato senza alcun motivo un uomo di passaggio in centro storico, e poi per essersi scagliato anche contro i militari stessi.

L’uomo è stato subito bloccato e dalla perquisizione è risultato che fosse in possesso di hashish.

Da altri controlli è emerso invece che fosse anche sottoposto alla misura dell’avviso orale e del divieto di accesso negli esercizi pubblici del centro storico.