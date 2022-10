Infanzia, Villaggi per crescere: sabato 29 un convegno a Certosa per illustrare esperienze e prospettive

Genova. “Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio” recita un proverbio africano: una massima antica ma sempre attuale e oggi ancora più vera, in un contesto frammentato e individualista, dove la rete tanto auspicata sembra essere solo quella virtuale e dove se hai un problema non sai a chi suonare il campanello. Per questo sono nati i Villaggi per Crescere, un progetto proposto e coordinato dal Centro per la Salute del Bambino grazie al quale, in tutta Italia, sono stati aperti spazi gratuiti dove bambine e bambini da 0 a 6 anni e le loro famiglie possono incontrarsi e passare del tempo insieme.

Per condividere l’impegnativa sfida dell’educare, imparare insieme a diventare genitori, fare esperienze capaci di nutrire la crescita dei più piccoli e lasciare una traccia: perché come è stato ampiamente dimostrato dalla scienza è proprio ciò che viviamo nei nostri primi mille giorni che orienta e segna la nostra storia, è il patrimonio che accumuliamo nella primissima infanzia che accrescerà le opportunità che avremo nel corso di tutta la vita.

Lo sostengono i pediatri Alberto Ferrando e Federica Favilli, entrambi soci dell’Associazione Culturale Pediatri, che sabato 29 ottobre parteciperanno e interverranno al convegno “Crescere nel Villaggio. Investire nell’infanzia e nella genitorialità: esperienze e prospettive future”, in programma a Genova dalle 9.30 alle 13.30 in Casa di Quartiere 13D Certosa.

“Le buone pratiche esercitate nei primi mille giorni − dichiara Ferrando, che oltre a essere referente regionale dell’Acp è presidente dell’Apel-Associazione Pediatri Extraospedalieri della Liguria − come ad esempio l’ascolto di musica e di storie producono ricadute lungo tutto l’arco della vita in termini di salute, competenze cognitive e sociali, percorsi scolastici e lavorativi e riguardano i singoli individui e le comunità nel loro insieme”.

In questo senso il contributo del pediatra di famiglia è fondamentale e ne parlerà, in rappresentanza dei pediatri della Valpolcevera, Favilli che metterà in luce anche il loro contributo nell’esperienza del Villaggio ligure, selezionato nel 2018 da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile e implementato sul territorio dalle operatrici e dagli operatori della Cooperativa Sociale Ascur: nel 2021 il progetto ha ottenuto un nuovo finanziamento grazie a un’importante collaborazione tra pubblico e privato, ovvero tra Impresa Sociale Con i Bambini e Fondazione del Gruppo Generali The Human Safety Net, che ne ha permesso la prosecuzione per altri tre anni fino al 2024.

“Il convegno di sabato − spiega Vanina Barbieri, coordinatrice del Villaggio di Genova − vuol essere proprio un’occasione per raccontare l’impatto di quest’esperienza attraverso la voce della rete di stakeholder con cui il Villaggio collabora sul territorio: dall’Ambito Territoriale Sociale all’Università, dai pediatri al Comune, senza dimenticare di dar voce ai protagonisti principali, le mamme e i papà che frequentano il Villaggio con i loro figli”.

Del resto è stato dimostrato che il peso dell’ambiente familiare è preponderante nei primi anni di vita: “Se vogliamo davvero contrastare la povertà educativa − afferma il pediatra e presidente del Centro per la Salute del Bambino, capofila del progetto, Giorgio Tamburlini − bisogna lavorare sulle competenze genitoriali e dare continuità a esperienze come i Villaggi per Crescere e a iniziative simili quali i centri per genitori e bambini attivati in varie parti d’Italia. In questi anni siamo riusciti a coinvolgere più di 2000 bambini e bambine, soprattutto nei primi due-tre anni di vita, e i loro genitori: questi ne hanno ricevuto grande beneficio, sia perché hanno potuto scoprire le tante cose utili e piacevoli che possono fare con i loro bambini sia perché hanno avuto molte opportunità di condividere la loro esperienza con altre famiglie, uscendo dall’isolamento, che è stato accentuato dalla pandemia, ma che per molti abitualmente caratterizza i primi anni dell’esperienza genitoriale”.

“Al Villaggio − racconta la pediatra Antonella Lavagetto, consigliera nazionale Acp e vicepresidente dell’Apel, “molti entrano esitanti, un po’ spinti da noi pediatri. Ma poi, sentendosi accolti, ne rimangono entusiasti. E spesso i più diffidenti e reticenti diventano i più attivi. Il coinvolgimento familiare è un valore che è più difficile realizzare a scuola. Nelle classi i bambini stanno insieme ma poi, una volta usciti, le famiglie non sempre mantengono la stessa socialità. Il Villaggio accorcia le distanze e appiana le salite”.

Fondamentale, per dare continuità e valore a quest’esperienza, il coinvolgimento delle istituzioni. Ne è convinta anche Martina Caputo, assessora alle Politiche sociali del Municipio V Valpolcevera, che afferma: “L’aspetto innovativo e fondamentale di questo progetto sta nello spostare il focus da un lavoro individuale sul bambino a quello sul nucleo familiare. Essendo la famiglia la prima forma di comunità, il Villaggio può diventare il primo tassello di una comunità sana e consapevole: proprio per questo è doveroso che le istituzioni investano in questa esperienza e proprio per questo siamo contenti di farne parte e continueremo ad essere parte attiva di questo processo”.

L’ingresso all’evento è libero, ma è richiesta un’iscrizione inviando una mail a genova@villaggiopercrescere.it.