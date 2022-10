Incidente in A12, code dallo svincolo con la A7 e Genova Est. Rallentamenti anche su altre tratte

Genova. A causa di un incidente si stanno verificando code quantificate in circa tre chilometri tra l’allacciamento della A7 con la A12 in direzione Livorno e Genova Est. Disagi quindi per chi viaggia verso levante, con qualche ripercussione sulla Genova Milano.

Ma non solo. In questa domenica sera si registrano altri disagi in particolare sulla A10, nel tratto di competenza di Autofiori, sono segnalati 6 km di coda tra Spotorno e Savona in direzione Genova. Sulla A6 tra Savona e Altare ci sono altri A6 4 km in direzione Torino causa lavori.

Disagi anche questa mattina: sono stati registrati almeno 7 chilometri di code sulla A26 tra Masone e il bivio con la A10 in direzione di Ventimiglia a causa di un incidente avvenuto al chilometro zer