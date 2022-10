Inchiesta Booking, dopo i primi indagati i magistrati genovesi volano all’Aja per un confronto europeo

Genova. Il salto di qualità nell’inchiesta era arrivato a marzo quando la Procura di Genova aveva iscritto il nome di due ex manager del colosso Booking.com sul registro degli indagati.

Ora la vicenda assume un respiro europeo con i viaggio del pubblico ministero Giancarlo Vona e del procuratore aggiunto Francesco Pinto all’Aja per un confronto nell’ambito di Eurojust, l’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, su un maggior coordinamento europeo per contrastare situazioni come quella fatta emergere dai magistrati italiani grazie all’indagine della guardia di finanza.

L’indagine è partita da accertamenti delle fiamme gialle su alcuni bed and breakfast del Tigullio che ha portato all’inchiesta penale per omessa presentazione della dichiarazione Iva. Nel mirino degli inquirenti il cosiddetto “reverse charge”: in pratica quando su Booking viene prenotato da un utente un letto in una struttura in possesso di partita Iva come un albergo o un agriturismo l’imposta sul valore aggiunto viene pagata direttamente dalla struttura. Quando invece a offrire la stanza è un privato, secondo la legge italiana deve essere la stessa Booking a comportarsi come sostituto d’imposta (da qui il reverse charge) e a girare il denaro dovuto nelle casse dello Stato. Cosa che per la Procura non è mai avvenuta dal 2013 al 2019.

Oltre alla omessa presentazione della dichiarazione Iva, secondo la guardia di finanza booking sarebbe responsabile anche di un’irregolare tenuta della contabilità e del rilascio di fattura senza indicare l’Iva, sempre dal 2013 al 2019. L’indagine italiana non aveva ottenuto grande collaborazione da parte dei colleghi olandesi, dove ha sede la società e avevano dovuto per conto proprio ricostruire l’organigramma della società e calcolare l’evasione.

L’incontro di oggi a Eurojust sembra destinato proprio a individuare dei meccanismi che favoriscano la cooperazione tra gli Stati. Se booking, nei confronti dell’agenzia delle entrate italiana si è sempre difesa dicendo di aver ‘presupposto’ che si trattasse di imprenditori e si avvia verso un accordo per restituire quanto non versato, i magistrati genovesi vogliono da un lato – così hanno spiegato oggi ai loro colleghi – sulla base di quali informazioni avrebbero presupposto che i loro clienti fossero imprenditori, in secondo luogo che dopo l’indagine penale e tributaria ora il colosso delle prenotazioni alberghiere online abbia cambiato atteggiamenti iniziando a fatturare ai clienti privati anche il costo dell’Iva.