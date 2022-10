Incendio in un appartamento in via Campo Pisano: un uomo intossicato

Genova. Complicato intervento quello svolto ieri sera dai vigili del fuoco in via Campo Pisano. Per cause in via di accertamento, ma sembra essersi trattato di una una pentola lasciata sul fuoco, un’abitazione ha preso fuoco.

Il proprietario è riuscito a mettersi in salgo grazie all’aiuto di un vicino di casa ed è stato ricoverato al pronto soccorso per intossicazione. Non è in gravi condizioni.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per portare acqua sull’incendio, a causa della strada inaccessibile ai mezzi anticendio. I pompieri hanno steso le manichette per oltre 200 metri, per poter raggiungere l’abitazione. Tre le squadre impiegate

Sei persone sono state fatte temporaneamente evacuare in via cautelativa. Ingenti i danni al appartamento interessato e a quello limitrofo, a causa del fumo.