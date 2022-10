Genova. Libri usati, sia italiano sia in inglese, in via di Canneto il Curto, tra piazza San Giorgio da una parte e piazza della Stampa dall’altra e a un passo da via San Lorenzo, in pieno centro storico.

‘Books in the piazza – storie di mano in mano’ la libreria che racchiude due anime – l’apertura verso la letteratura in lingua e la dimensione di agorà come spazio di condivisione di idee – viene inaugurata oggi sabato 29 ottobre, a partire dalle ore 15.30 sulle note dei Rolling Stones.

“Books in the piazza è una libreria che nasce dal sogno di un ragazzo e prende forma nella città che quel ragazzo ha amato e odiato allo stesso tempo e che la vede in questo momento pronta a essere rilanciata, soprattutto dal punto di vista turistico e culturale” spiega il librario Riccardo Botta, 44 anni, di Sampierdarena.

Poi continua: “Questa libreria rappresenta un’occasione per il territorio, per riconquistare quegli spazi sociali e di incontro che sono venuti a mancare in questi anni difficili di pandemia e di crisi economica“.

La luce e la saracinesca alzata della libreria contribuiscono infatti a quel processo di riqualificazione della via che tanto sta a cuore ai residenti e che è partito cinque anni fa ormai dopo un brutto fatto di sangue, un uomo accoltellato nel vicolo al culmine dell’ennesima rissa.

Libreria ‘Book in the piazza’ in via Canneto il Curto

La libreria, attiva a partire dal 15 giugno ma inaugurata oggi, a fine ottobre, si apre in uno dei momenti più difficili dal punto di vista economico, caratterizzato dal caro energia e un costo sempre più elevato del prezzo delle bollette.

“Non mi spaventa l’idea di affrontare il caro bollette, nella vita ho superato momenti ben più duri. Ho fatto la scorza a certe situazioni. Questa attività rappresenta per me un motivo di orgoglio ma anche di riscatto personale e delle volontà di riportare il libro al suo posto d’onore” spiega il libraio.

Riccardo infatti racconta di sacrifici e ristrettezze, di aver perso da giovane i genitori nello stesso anno, di aver cambiato tanti lavori da massaggiatore, dog sitter, gelataio, assistente computer, commesso da Arcaplanet, fotografo. E poi ancora racconta di una grave malattia, dell’operazione, e della guarigione.

“Ne ho passate veramente di tutti i colori. Non mi spaventa nulla. Vado avanti cercando di essere il più positivo possibile. Non so ancora se sono più coraggioso o incosciente”.

Riccardo apre negli stessi locali in cui fino a pochi mesi fa lavorava Claudio Ceotto, suo amico scomparso a marzo di quest’anno che gestiva una storica libreria antiquaria.

“Prima c’erano libri antichi oggi ci sono libri usati perché grazie ai prezzi molto convenienti voglio andare incontro ad un più ampio pubblico di lettori, soprattutto in modo come questo, caratterizzato da ristrettezze economiche”.

Idee in libreria

Ma la libreria per Riccardo non è solo uno spazio per consigliare e vendere libri ma anche e soprattutto uno spazio di condivisione di idee e luogo di lettura, per questo tra i progetti futuri c’è quello di rendere la saletta, al momento adibita a magazzino, un vero e proprio luogo di lettura e studio in collaborazione con l’Università di Genova.

“L’idea, pensata insieme a un docente universitario, è quella di portare gli studenti a studiare qui, in centro storico, fuori dalle mura accademiche“.