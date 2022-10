In monopattino elettrico senza casco, multato a Genova: il giudice annulla la sanzione

Genova. La giudice di pace di Genova ha annullato la multa al conducente di un monopattino elettrico sanzionato dalla polizia locale perché circolava senza casco, in violazione dell’ordinanza del Comune. Protagonista della vicenda Luca Simonelli, fermato dagli agenti in via delle Fontane il 19 gennaio 2021 e destinatario di un verbale da 83 euro.

Nelle motivazioni della sentenza la giudice Maria Ida Rollero osserva che “ai sensi della normativa che disciplina l’uso del monopattino, il casco è previsto solo nei casi in cui il conducente sia minorenne” come stabilito dalla legge del 2019 che equipara i monopattini elettrici ai velocipedi. L’ordinanza del Comune di Genova, in vigore dal 1° giugno, invece, obbliga anche i maggiorenni a indossare un casco protettivo e fissa il limite di velocità a 20 km/h sulla rete viaria e 6 km/h nelle zone a traffico limitato.

Tuttavia, come sostenuto da Luca Simonelli e come riconosciuto dallo stesso ufficio contenzioso della polizia locale di Genova, “i tribunali amministrativi regionali hanno dichiarato illegittime le ordinanze sindacali che imponevano ai conducenti maggiorenni di monopattini elettrici di indossare il casco protettivo. Secondo tali pronunce non spetta infatti al sindaco firmare ordinanze rientranti nel campo di applicazione del codice della strada né altresì è adottabile in tale ambito un’ordinanza contingibile e urgente”.

La linea dura di Tursi si era concretizzata in particolare dopo la morte della 35enne Federica Picasso, finita sotto le ruote di un camion in via Monticelli a Marassi mentre andava al lavoro in monopattino dopo aver portato a scuola la sua bimba di sei anni. La stessa linea tenuta dal sindaco di Firenze Dario Nardella, che per due volte si è visto bocciare al Tar provvedimenti simili. Altri Comuni in Liguria e in Italia hanno poi varato norme simili.

Nei primi sei mesi dall’entrata in vigore, le sanzioni elevate dalla polizia locale per il mancato rispetto dell’ordinanza erano state state 243. Nel frattempo, oltre al casco obbligatorio per i minorenni, il Governo aveva introdotto norme più stringenti: riduzione della velocità massima da 25 a 20 km/h, la confisca del mezzo truccato, il divieto di parcheggio sui marciapiedi e la creazione di zone di sosta dedicate.

I monopattini elettrici – specifica ancora il Comune di Genova – possono essere condotti dal compimento del quattordicesimo anno di età e, dal punto di vista regolamentare, sono equiparabili alle biciclette. Devono essere provvisti di un campanello o di un segnalatore acustico e, dove esistenti, devono transitare sempre sulle corsie ciclabili mentre è sempre vietato circolare sui marciapiedi o contromano. Sul monopattino non si possono portare persone, oggetti o animali. Mezz’ora dopo il tramonto o in particolari condizioni atmosferiche di scarsa visibilità, occorre utilizzare dispositivi di illuminazione e indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti.