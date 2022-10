In infradito sul monte di Portofino e in ballerine sul Penna, i volontari del soccorso alpino: “Sui sentieri troppa superficialità e impreparazione”

Genova. C’è chi è stato recuperato in infradito sul monte di Portofino mentre una ragazza è stata notata scendere dal monte Penna con ai piedi le ballerine. C’è il mountain biker tedesco che era convinto di poter percorrere il sentiero delle catene in sella alla sua bici ed è stato soccorso con l’elicottero e ci sono le decine di turisti convinti che “tanto in Liguria il percorso verso il mare è tutto in discesa, da San Fruttuoso a Monasteroli, e che poi quando devono fare il rientro in salita accusano malori” racconta il presidente regionale del soccorso alpino e speleologico della Liguria Fabrizio Masella che, con Genova24, traccia un bilancio di quello che è a tutti gli effetti non solo l’anno della ripresa del turismo ma l’anno che segna l’esplosione della voglia di outdoor.

“Senza dubbio questo 2022 ha segnato l’esplosione della voglia di stare all’aperto – conferma il presidente del Cnsas Liguria – cominciato due anni fa con i primi allentamenti della pandemia. Allora le persone hanno scoperto, spesso per la prima volta, i sentieri dietro casa, dai Forti di Genova a Portofino, oggi ce li troviamo un po’ dappertutto, che di per sé sarebbe anche una bella cosa se non fossero spesso del tutto impreparati ad affrontare un sentiero”.

Qualche numero solo per capire. “L’anno scorso in tutto l’anno in Liguria abbiamo fatto 36 interventi per malore, quest’anno sono finora 48. Numeri piccoli certo ma che mostrano chiaramente una crescita. Poi certo quest’anno il caldo è stato particolare ma non è possibile trovare turisti in infradito sul monte di Portofino per noi è un equivalente di chi va sul monte Bianco in scarpe da ginnastica”. Proprio sul monte di Portofino “abbiamo registrato per quanto riguarda la provincia di Genova il maggior numero di interventi proprio perché è la zona più turistica che viene affrontata però senza la minima preparazione e accortezza”. Il record va a Cala dell’Oro per turisti disidratati impossibilitati a proseguire sul sentiero.

Malori a parte, per la stessa ragione “il maggior numero di interventi riguarda le cadute dai sentieri sempre dovute in gran parte alla superficialità con cui vengono affrontati i percorsi” dice Masella senza mezzi termini anche perché ogni intervento di soccorso in “ambiente ostile” o “zona impervia” (così tecnicamente vengono definiti dal 118 gli interventi sanitari che chiamano in causa il Cnsas”) significa impegnare una squadra di volontari e potenzialmente mettere a rischio anche la loro incolumità.

In Liguria i volontari del soccorso alpino sono circa 270: devono avere alcuni requisiti non alla portata di tutti i volontari (età compresa tra i 18 e i 45 anni, iscritti al Cai, ma soprattutto devono aver superato alcune prove di ammissione che dimostrino la capacità di muoversi in modo autonomo ed efficace su diversi terreni, dalla roccia alla neve e quindi saper arrampicare su roccia, su neve e saper sciare). Quest’anno complessivamente nella nostra regione gli interventi sono stati fino al 3 ottobre 360 contro il 454 totali del 2021 che probabilmente verranno superati.

A far balzare gli interventi, ben 19 in tre settimane sono stati in Liguria i fungaioli, come è facile immaginare nell’anno delle raccolte record: “Avete presente le regole di base della sicurezza di chi va per boschi? Sono vestirsi con colori visibili – ricorda Masella – indossare calzature adeguata avvertire dove si va e non andare da soli. Bene, i fungaioli fanno l’esatto opposto: si vestono in mimetica, si mettono gli stivali di gomma, non dicono a nessuno dove vanno e partono da soli in infrasettimanale spesso all’alba”. Una specie di incubo per i soccorritori anche perché gli appassionati di funghi sono per la maggior parte pensionati oltre 70enne, se non peggio.

“Ma ora forse la stagione è finita” dice Masella un po’ scherzando un po’ incrociando le dita, perché se è vero che “noi volontari siamo contenti quando ci chiamano perché sappiamo di poter essere utili alla comunità visto che siamo gli unici a poterci muoverci in certe zone, è ovvio che siamo più contenti quando il nostro intervento non è necessario perché vuol dire che è andato tutto bene”.