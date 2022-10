Impianti sportivi, Lodi (Pd): “Serve un piano strategico oltre agli aiuti a breve termine per il caro bollette”

Genova. A seguito della commissione consiliare di questa mattina, la consigliera comunale del Partito Democratico Cristina Lodi è intervenuta sul tema dello sport a Genova. «Nella nostra città serve urgentemente un piano strategico dello Sport, che molte altre città italiane ed europee hanno adottato – dichiara la consigliera – Oggi dall’audizione in commissione consiliare è emerso che il settore dello sport è in ginocchio per mille motivi a partire dalla pandemia per arrivare alla crisi energetica. Servono quindi interventi a due livelli: breve e lungo termine. Da subito ci vuole un intervento accennato dalla Giunta e da articolare per intervenire in un primo momento sulle utenze, a seguire interventi che favoriscono e sostengono i gestori sportivi che avvieranno veri processi di efficientamento energetico.

Ma l’efficientamento energetico deve essere sostenuto da finanziamenti regionali e statali ricordandoci che gli impianti sono pubblici e quindi se non ci fossero i gestori se ne dovrebbe occupare il Comune direttamente. Credo però fermamente nella necessità di dare vita in maniera organica a un Piano Strategico Cittadino dello Sport comunale con obiettivi a breve e lungo termine, traguardando macro-obietti nel 2030. Il percorso verso un Piano dovrebbe prevedere la condivisione con le società e associazioni sportive e con tutti gli stakeholders interessati ad arricchire i contenuti dello stesso piano. Al centro dell’azione pianificatoria con eventuali successivi regolamenti mancanti deve esserci l’impiantistica sportiva, i nuovi progetti sportivi e gli eventi/manifestazioni sportive.

Tra gli obiettivi: l’incremento del 10% annuo delle risorse per la manutenzione dell’impiantistica sportiva di base, con attenzione a risorse a sistema per sostenere l’efficientamento energetico; far diventare Genova una città di riferimento nazionale per gli eventi sportivi giovanili; aumentare l’incremento del 20% dei giovani in età scolare che praticano sport, l’incremento del 20% i tesserati nelle società sportive dilettantistiche e l’aumento del 40% degli ingressi nelle società sportive; l’obiettivo è anche quello di promuovere lo sport e l’attività motoria per il contrasto a obesità infantile e malattie cardiovascolari; far diventare Genova una delle città di riferimento nazionale per l’attività sportiva delle persone diversamente abili; aumentare l’accessibilità e la fruizione degli impianti sportivi per gli studenti universitari e la creazione di percorsi del benessere mediante circuiti di quartiere. Questi sono tra gli obiettivi assunti dal Comune di Reggio Emilia e quindi credo che siano a portata del nostro Comune. Ora serve una vera volontà politica che credo possa trovare un sostegno bipartisan se intrapresa. Non solo lo sport come urgenza ma come priorità per una città sana ed equa.

Non dimentichiamo che, a febbraio 2021, da un’indagine presentata da OpenPolis sul tema, Genova risultava al 3.961esimo posto, spendendo appena 9,21 euro pro capite per i giovani, lo sport e il tempo libero (5.289.121 euro nel 2019). Tra le grandi città con più di 200 mila abitanti, il capoluogo ligure era terzultimo in classifica, davanti solo a Roma e Bari. Trieste è invece la città, tra quelle più popolose d’Italia, a investire più risorse per le politiche giovanili e lo sport: 51,07 euro pro capite. Seguono Padova (39,6) e Firenze (36,63). Il prossimo bilancio può essere una buona occasione programmatica per invertire la rotta».