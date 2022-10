Impianti sportivi genovesi, stanziati 400mila euro per adeguamento antincendio e sicurezza

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore agli Impianti sportivi Alessandra Bianchi e del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, un piano di interventi urgenti di prevenzione antincendio presso gli impianti sportivi della città.

Una serie di interventi, da 400mila euro, che l’impiantistica elettrica e idraulica, senza trascurare le opere edili accessorie che saranno fondamentali per il mantenimento del corretto funzionamento degli impianti stessi, dal livello igienico dei servizi sanitari agli interventi necessari per la prevenzione in tema di protezione civile.

«La messa in sicurezza degli impianti sportivi della città – ha detto l’assessore allo Sport Alessandra Bianchi – è un preciso impegno che questa amministrazione sta portando avanti anche sotto l’aspetto dell’accessibilità. Gli interventi che andiamo a finanziare riguardano l’impiantistica in punto prevenzione antincendio e protezione civile: avere impianti sportivi sicuri è il primo e fondamentale tassello per avere luoghi per lo sport il più possibile al passo con i tempi che rispettino le esigenze di tutti gli sportivi, professionisti ed appassionati in genere, nonché per avere impianti idonei ad accogliere eventi importanti come quelli che andremo ad ospitare nei prossimi anni in vista di Genova 2024 capitale europea dello sport».